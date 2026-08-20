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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 21 Agustus 2026 | 02.08 WIB

PSS Sleman Dapat Bek Baru, Christophe Nduwarugira Ungkap Alasan Gabung Super Elang Jawa

Christophe Nduwarugira resmi bergabung dengan PSS Sleman. Bek Burundi itu mengungkap alasan memilih Super Elang Jawa. (Dok. PSS) - Image

Christophe Nduwarugira resmi bergabung dengan PSS Sleman. Bek Burundi itu mengungkap alasan memilih Super Elang Jawa. (Dok. PSS)

JawaPos.com - PSS Sleman akhirnya mendapatkan Christophe Nduwarugira pada bursa transfer pramusim Super League 2026/2027. Bek tengah asal Burundi tersebut mengungkap sejumlah alasan yang membuatnya yakin melanjutkan karier bersama Super Elang Jawa.

Kepindahan Nduwarugira sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya. Namanya sebelumnya santer dikaitkan dengan PSS, tetapi proses kepindahannya sempat belum menemui kejelasan.

Nduwarugira mengaku langsung mendapatkan kesan positif setelah bergabung dengan tim besutan Pieter Huistra. Ia menilai suasana di dalam skuad PSS sangat baik.

“Untuk saat ini saya merasa baik. Saya merasakan suasana yang sangat positif bersama tim. Kami memiliki tim yang bagus,” ujar Nduwarugira dikutip dari iLeague.

Namun, Nduwarugira sempat absen sekitar 10 hari setelah bergabung dengan PSS. Ia harus terbang ke Singapura untuk menyelesaikan proses Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) sebelum kembali ke Indonesia.

Kini, bek yang sebelumnya memperkuat Borneo FC itu sudah kembali berlatih bersama rekan-rekan barunya.

“Saya sempat absen selama 10 hari, kini saya kembali berlatih bersama tim. Saya merasa baik dan senang bisa berada di sini,” katanya.

Keputusan Nduwarugira memilih PSS juga dipengaruhi hubungannya dengan sejumlah anggota staf pelatih. Ia sudah mengenal beberapa staf yang pernah bekerja bersamanya saat memperkuat Borneo FC.

Selain itu, Nduwarugira menilai PSS merupakan salah satu klub terbaik di Indonesia. Faktor tersebut turut membuatnya yakin memilih klub asal Sleman tersebut.

“Saya juga memiliki hubungan baik dengan beberapa staf yang pernah bekerja bersama saya. Karena itu, saya merasa keputusan bergabung dengan Sleman merupakan pilihan yang tepat,” tutur Nduwarugira.

Pieter Huistra juga menjadi salah satu pertimbangan Nduwarugira. Keduanya telah memiliki hubungan baik sejak pernah bekerja bersama sebelumnya sehingga proses adaptasi di klub barunya menjadi lebih mudah.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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