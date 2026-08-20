The Jakmania Bicara! Desak Persija Datangkan Penyerang, Alexander Jeremejeff Jadi Kandidat

JawaPos.com – Pendukung Persija Jakarta, The Jakmania, meminta manajemen klub segera menuntaskan perekrutan striker asing.

Desakan itu disampaikan saat perwakilan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah The Jakmania bertemu dengan manajemen Persija di Kantor Persija, Selasa (18/8).

Ketum The Jakmania Muhammad Aditya Putra menyebut kebutuhan di lini depan belum teratasi.

Striker yang ditunggu belum bergabung dengan tim, sementara Persija saat ini sudah berada di Thailand untuk menjalani persiapan akhir sebelum berkompetisi.

“Striker belum datang. Kami sudah minta untuk segera bergabung di Thailand. Kami belum puas dengan pembentukan skuad saat ini,” ujar Aditya.

Posisi penyerang menjadi salah satu bagian yang masih diburu Persija di bursa transfer. Dari sejumlah nama yang dikaitkan, striker asal Swedia Alexander Jeremejeff menjadi kandidat kuat.

Jeremejeff saat ini berstatus pemain PAOK Thessaloniki. Pemain kelahiran Kungshbacka, Swedia, 12 Oktober 1993, itu memiliki tinggi 1,92 meter dan berposisi sebagai penyerang tengah.

Transfermarkt mencatat Jeremejeff bergabung dengan PAOK pada 2 Januari 2026 dan terikat kontrak hingga 30 Juni 2027.

Rekam jejaknya menarik. Dia pernah menjadi top scorer Allsvenskan musim 2022 saat membela BK Häcken.