The Jakmania Bicara! Desak Persija Datangkan Penyerang, Alexander Jeremejeff Jadi Kandidat

The Jakmania mendesak Persija segera mendatangkan striker asing. Alexander Jeremejeff menjadi salah satu kandidat yang dikaitkan. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com – Pendukung Persija Jakarta, The Jakmania, meminta manajemen klub segera menuntaskan perekrutan striker asing.
Desakan itu disampaikan saat perwakilan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah The Jakmania bertemu dengan manajemen Persija di Kantor Persija, Selasa (18/8).
Ketum The Jakmania Muhammad Aditya Putra menyebut kebutuhan di lini depan belum teratasi.
Striker yang ditunggu belum bergabung dengan tim, sementara Persija saat ini sudah berada di Thailand untuk menjalani persiapan akhir sebelum berkompetisi.
“Striker belum datang. Kami sudah minta untuk segera bergabung di Thailand. Kami belum puas dengan pembentukan skuad saat ini,” ujar Aditya.
Posisi penyerang menjadi salah satu bagian yang masih diburu Persija di bursa transfer. Dari sejumlah nama yang dikaitkan, striker asal Swedia Alexander Jeremejeff menjadi kandidat kuat.
Jeremejeff saat ini berstatus pemain PAOK Thessaloniki. Pemain kelahiran Kungshbacka, Swedia, 12 Oktober 1993, itu memiliki tinggi 1,92 meter dan berposisi sebagai penyerang tengah.
Transfermarkt mencatat Jeremejeff bergabung dengan PAOK pada 2 Januari 2026 dan terikat kontrak hingga 30 Juni 2027.
Rekam jejaknya menarik. Dia pernah menjadi top scorer Allsvenskan musim 2022 saat membela BK Häcken.
Dia mengemas 22 gol dalam 27 pertandingan dan menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak di kompetisi kasta tertinggi Swedia musim tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi
Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027