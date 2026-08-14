The Jakmania Buka Suara Soal Progres dan Tantangan Persija

Persija saat bertanding melawan Persib di Piala Presiden 2026. Berikut tanggapan suporter fanatik Jakmania. (Persija)
JawaPos.com - The Jakmania memberikan penilaian terhadap perjalanan Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. Kelompok suporter Macan Kemayoran itu menilai ada sejumlah perkembangan positif di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong.
Persija mampu melangkah hingga babak semifinal Piala Presiden 2026. Namun, perjalanan mereka harus terhenti setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.
Melalui akun resmi @infokom_jakmania, Jakmania menyampaikan sejumlah catatan mengenai performa Persija selama turnamen pramusim tersebut.
Mereka melihat Piala Presiden 2026 sebagai gambaran awal dari proyek Shin Tae-yong bersama Persija.
Menurut Jakmania, penampilan Persija memang belum sepenuhnya maksimal. Meski demikian, terdapat beberapa perkembangan yang layak mendapatkan apresiasi sebelum tim menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.
Salah satu hal yang mendapat sorotan positif adalah keberanian Shin Tae-yong memberikan menit bermain kepada pemain muda.
Kesempatan tersebut dinilai penting untuk membangun kedalaman skuad sekaligus memberi pengalaman kepada para pemain muda Persija.
Selain itu, Jakmania juga melihat adanya perubahan dalam transisi permainan Persija. Peralihan dari bertahan ke menyerang maupun sebaliknya dinilai mulai menunjukkan perkembangan, meski masih membutuhkan penyempurnaan.
Performa Witan Sulaiman juga menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian. Pemain Timnas Indonesia tersebut dinilai mulai kembali menemukan permainan terbaiknya dan memberikan warna tersendiri bagi lini serang Persija.
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Jawa Pos
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