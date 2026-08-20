Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Farid S. Maulana
Kamis, 20 Agustus 2026 | 23.43 WIB

Bima Sakti Siapkan Empat Kiper Persela untuk Championship Musim Ini

Persela Lamongan kembali menyiapkan empat kiper untuk menghadapi Championship musim ini. Rafli Mahreza tetap menjadi kiper utama. (Dok. Persela) - Image

Persela Lamongan kembali menyiapkan empat kiper untuk menghadapi Championship musim ini. Rafli Mahreza tetap menjadi kiper utama. (Dok. Persela)

JawaPos.com  – Posisi kiper tampaknya menjadi salah satu posisi yang wajib diperbanyak dalam skuad Persela Lamongan. Untuk Championship musim ini, Laskar Joko Tingkir punya empat kiper. Tiga di antaranya merupakan kiper baru.

Yang pertama adalah kiper utama Rafli Mahreza. Kontrak Rafli diperpanjang oleh Persela setelah penampilan apiknya musim lalu. Setelah itu, Persela menambah tiga kiper sebagai pelapis Rafli di Championship.

Tiga kiper tersebut adalah Eko Saputro, Aryandy Widiansyah, dan Leonel Yasa Sasmita. Ketiganya baru saja diperkenalkan oleh manajemen.

“Ya seperti musim lalu, kami punya empat kiper. Satu kiper utama, tiga kiper lain pelapis,” kata pelatih Persela Bima Sakti kepada Jawa Pos.

Bima menambahkan, di antara tiga kiper baru yang diperkenalkan, satu di antaranya masuk ke regulasi Championship karena masih berusia di bawah 21 tahun. Yakni Leonel Yasa Sasmita.

“Nanti saya serahkan kepada pelatih kiper siapa yang layak dimainkan dalam pertandingan,” tambahnya.

Bima menambahkan Rafli tetap harus menjaga kualitasnya sebagai kiper utama.

Bima menegaskan bisa saja ada rotasi di posisi kiper jika dalam latihan tiga kiper pelapis menampilkan performa yang baik. 

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persela Lamongan Punya Empat Kiper Jelang Championship Musim 2026/27, Bima Sakti Cari Kiper Modern - Image
Sepak Bola Indonesia

Persela Lamongan Punya Empat Kiper Jelang Championship Musim 2026/27, Bima Sakti Cari Kiper Modern

Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.28 WIB

Kisah Mantan Kapten Timnas Indonesia Sempat Bawa Merah Putih Disegani - Image
Sepak Bola Indonesia

Kisah Mantan Kapten Timnas Indonesia Sempat Bawa Merah Putih Disegani

Senin, 17 Agustus 2026 | 12.29 WIB

Persela Lamongan Masih Jadi Tim Musafir, Belum Bisa Latihan di Stadion Surajaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Persela Lamongan Masih Jadi Tim Musafir, Belum Bisa Latihan di Stadion Surajaya

Minggu, 16 Agustus 2026 | 14.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore