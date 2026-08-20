Bima Sakti Siapkan Empat Kiper Persela untuk Championship Musim Ini

JawaPos.com – Posisi kiper tampaknya menjadi salah satu posisi yang wajib diperbanyak dalam skuad Persela Lamongan. Untuk Championship musim ini, Laskar Joko Tingkir punya empat kiper. Tiga di antaranya merupakan kiper baru.

Yang pertama adalah kiper utama Rafli Mahreza. Kontrak Rafli diperpanjang oleh Persela setelah penampilan apiknya musim lalu. Setelah itu, Persela menambah tiga kiper sebagai pelapis Rafli di Championship.

Tiga kiper tersebut adalah Eko Saputro, Aryandy Widiansyah, dan Leonel Yasa Sasmita. Ketiganya baru saja diperkenalkan oleh manajemen.

“Ya seperti musim lalu, kami punya empat kiper. Satu kiper utama, tiga kiper lain pelapis,” kata pelatih Persela Bima Sakti kepada Jawa Pos.

Bima menambahkan, di antara tiga kiper baru yang diperkenalkan, satu di antaranya masuk ke regulasi Championship karena masih berusia di bawah 21 tahun. Yakni Leonel Yasa Sasmita.

“Nanti saya serahkan kepada pelatih kiper siapa yang layak dimainkan dalam pertandingan,” tambahnya.

Bima menambahkan Rafli tetap harus menjaga kualitasnya sebagai kiper utama.