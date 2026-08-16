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Farid S. Maulana
Minggu, 16 Agustus 2026 | 14.53 WIB

Persela Lamongan Masih Jadi Tim Musafir, Belum Bisa Latihan di Stadion Surajaya

Persela Lamongan masih menjadi tim musafir. Stadion Surajaya belum bisa digunakan karena masih menjalani perawatan lapangan hingga akhir bulan. (Dok. Persela) - Image

Persela Lamongan masih menjadi tim musafir. Stadion Surajaya belum bisa digunakan karena masih menjalani perawatan lapangan hingga akhir bulan. (Dok. Persela)

JawaPos.com - Usai menyelesaikan pemusatan latihan di Batu, Persela Lamongan masih belum bisa kembali berlatih di Stadion Surajaya, Lamongan. Sebab, stadion yang direnovasi pada 2024 lalu itu masih menjalani perawatan lapangan.

Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur Bisnis Persela, Pradita Aditya.

“Kemungkinan sampai akhir bulan,” ungkapnya. Persela untuk sementara harus menjadi musafir. Seperti dua hari terakhir, Jumat (14/8) dan Sabtu (15/8), anak asuh Bima Sakti berlatih di Lapangan Polda, Surabaya.

“Untuk sementara di sana dulu,” paparnya.

Meskipun belum bisa berlatih di Stadion Surajaya, Adit menegaskan manajemen tetap menjalankan program latihan yang diberikan Bima Sakti secara maksimal. Termasuk menggelar uji coba.

“Akan ada uji coba. Untuk waktunya masih akan diatur lagi,” tuturnya.

Pelatih Persela, Bima Sakti, mengakui uji coba sangat penting bagi skuadnya saat ini.

Baik melawan tim selevel maupun tim di bawah Persela. Sebab, dia ingin melihat sejauh mana pemain bisa menjalankan strategi yang diberikan. 

“Kondisi pemain semua baik, semoga semua program latihan berjalan lancar,” katanya. 

Skuad Sementara Persela Lamongan

Kiper
Eko Saputro
Aryandy Widiansyah
Leonel Yasa Sasmita
Rafli Mahreza

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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