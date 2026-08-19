Persela Lamongan Punya Empat Kiper Jelang Championship Musim 2026/27, Bima Sakti Cari Kiper Modern

Persela Lamongan siapkan empat kiper jelang Championship 2026/27. (istimewa)
JawaPos.com - Persela Lamongan menaruh perhatian khusus pada posisi penjaga gawang untuk menghadapi Championship 2026/27. Laskar Joko Tingkir kini memiliki empat kiper dalam skuad, tiga di antaranya merupakan pemain baru yang didatangkan pada musim ini.
Kiper yang masih dipercaya sebagai pilihan utama adalah Rafli Mahreza. Persela memperpanjang kontraknya setelah Rafli menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang musim lalu.
Untuk menambah kedalaman skuad, Persela kemudian merekrut Eko Saputro, Aryandy Widiansyah, dan Leonel Yasa Sasmita. Ketiganya diperkenalkan sebagai bagian dari persiapan tim menghadapi kompetisi Championship 2026/27.
Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan, komposisi empat kiper tersebut sudah dirancang sejak awal. Menurut dia, satu pemain akan berstatus sebagai kiper utama, sementara tiga lainnya menjadi pelapis.
"Ya seperti musim lalu, kami punya 4 kiper. Satu kiper utama, tiga kiper lain pelapis," kata Bima Sakti.
Meski Rafli masih diproyeksikan sebagai kiper utama, persaingan di bawah mistar tetap terbuka.
Bima tidak menutup kemungkinan melakukan rotasi apabila tiga kiper lainnya mampu menunjukkan perkembangan positif selama latihan.
Dari tiga kiper anyar tersebut, Leonel Yasa Sasmita memiliki nilai tambah karena masih berusia di bawah 21 tahun.
Kondisi tersebut membuatnya memenuhi salah satu ketentuan pemain muda yang berlaku di Championship.
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Jawa Pos
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