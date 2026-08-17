Kisah Mantan Kapten Timnas Indonesia Sempat Bawa Merah Putih Disegani

JawaPos.com – Tiga mantan kisah kapten Timnas Indonesia setelah masa kejayaannya akan diulas pada artikel ini. Mereka sempat membawa skuad garuda meraih prestasi.

Era Timnas Indonesia ada generasinya. Mereka berjuang dan maknai nasionalisme dengan caranya.

Indonesia yang terkenal dengan fanatisme sepak bola akan merayakan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Sepak bola Indonesia pernah dipimpin oleh para pemain hebat yang berjuang membawa Skuad Garuda berprestasi.

Ketika masa-masa kejayaan sang pahlawan sudah usai, panggung perjuangan para mantan kapten Timnas Indonesia tidak lantas menghilang, melainkan berubah bentuk. Di balik sejarah sepak bola tanah air, ada gemuruh masa lalu dan masa kini yang masih berjalan di tengah kesederhanaan.

Di balik pita kapten yang melingkar di lengan, terdapat pertarungan sunyi yang terus berlanjut. Berikut JawaPos.com merangkum merangkum kembali tiga kapten Timnas Indonesia.

Bima Sakti Tukiman saat menjadi pelatih timnas Indonesia U-17. (Istimewa)

1. Bima Sakti Tukiman Bima Sakti Tukiman merupakan kapten Timnas Indonesia di akhir era 1990-an. Pemain berposisi gelandang ini turut memimpin Tim Merah Putih, tepatnya pada ajang Piala Tiger 1998, turnamen Asia Tenggara yang kini bernama Piala AFF.

Bersama Timnas Indonesia, Bima Sakti mencatatkan 58 penampilan dengan torehan 12 gol. Setelah gantung sepatu, Bima Sakti kemudian mengambil berbagai kursus lisensi kepelatihan, dari mulai lisensi A AFC pada Maret 2018, hingga level tertinggi AFC Pro Diploma pada akhir tahun 2022 silam.