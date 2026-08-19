Putra John Herdman Gabung Bali United, Jay Pernah Cetak Gol di Piala Dunia U-20

Bali United mendatangkan Jay Herdman, putra John Herdman. Ia pernah meraih Golden Ball OFC U-19 dan tampil di Piala Dunia U-20 serta Olimpiade. (Dok. Bali United)
JawaPos.com - Bali United FC menambah variasi di lini tengah untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27. Serdadu Tridatu mendatangkan Jay Joshua Herdman, pemain muda asal Selandia Baru yang sebelumnya memperkuat klub Kanada, Cavalry FC.
" Swasti Prapta, Jay Herdman. From Calgary to Bali, @jjherdy110 is ready to conquer Indonesian football," tulis akun Bali United di media sosialnya.
Jay lahir di Invercargill, Selandia Baru, pada 14 Agustus 2004. Ia merupakan putra pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Meski masih berusia 22 tahun, Jay sudah memiliki pengalaman cukup panjang di sepak bola Amerika Utara.
Posisi utama Jay adalah gelandang serang. Namun, pemain dengan tinggi 169 cm tersebut juga bisa dimainkan sebagai penyerang tengah dan winger kiri.
Fleksibilitas itu menjadi salah satu modal penting bagi Bali United untuk menambah pilihan di sektor depan.
Perjalanan Jay di dunia sepak bola dimulai ketika usianya baru empat tahun bersama Hibiscus Coast di Selandia Baru. Empat tahun kemudian, ia pindah ke Kanada mengikuti perkembangan karier kepelatihan sang ayah.
Di Kanada, Jay sempat memperkuat Surrey United SC sebelum masuk Vancouver Whitecaps Academy pada Agustus 2017.
Perkembangannya kemudian membawanya berlatih bersama tim utama Vancouver Whitecaps pada pramusim 2021 dan 2022.
Jay memulai karier profesional pada Maret 2022 setelah menandatangani kontrak dengan Whitecaps FC 2 yang berkompetisi di MLS Next Pro.
Debutnya terjadi pada 26 Maret 2022 ketika menghadapi Houston Dynamo 2. Dalam perjalanan bersama Whitecaps FC 2, ia mencatat 46 penampilan, sembilan gol, dan lima assist.
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Jawa Pos
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