Relasi Baik dengan Pieter Huistra, Alasan Christophe Nduwarugira Gabung Super Elja

JawaPos.com – Tim promosi PSS Sleman mendapatkan pilar penting jelang Super League 2026/2027. Tim berjuluk Super Elang Jawa (Super Elja) itu sukses menggaet bek Burundi yang musim lalu jadi bagian penting Borneo FC Samarinda, Christophe Nduwarugira.

Bek berusia 32 tahun itu sebagaimana dikutip dari situs resmi liga mendapatkan banyak tawaran bergabung dari klub Super League. Namun Nduwarugira memilih PSS sebagai klub yang dibelanya musim ini.

“Menurut saya, PSS Sleman merupakan salah satu tim terbaik di Indonesia. Itu yang membuat saya memilih datang ke sini,” kata Nduwarugira dikutip dari situs liga.

“Saya juga memiliki hubungan baik dengan beberapa staf yang pernah bekerja bersama saya. Karena itu, saya merasa keputusan bergabung dengan Sleman merupakan pilihan yang tepat,” lanjut bek yang 46 kali bermain buat timnas Burundi itu.

Pelatih PSS Pieter Huistra bukanlah sosok asing bagi Nduwarugira. Ketika meniti karier pertama di kompetisi Indonesia musim 2024/2025, Huistra adalah pelatih Nduwarugira di Borneo FC.

“Kini saya sudah berada di sini dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Mungkin hal itu menjadi salah satu pertimbangan saya memilih Sleman. Apalagi, Sleman merupakan salah satu tim terbaik di Indonesia. Dengan hubungan baik bersama pelatih, bagi saya keputusan ini menjadi lebih mudah,” terang Nduwarugira.

Nduwarugira adalah pilihan utama Huistra ketika musim 2024/2026. Bersama Huistra, Nduwarugira bermain dalam 25 laga dengan 24 pertandingan jadi starter.

Tidak hanya solid sebagai bek, di tangan Huistra maka Nduwarugira juga tampil sebagai pemain belakang produktif. Dalam 25 laga bersama Huistra, bek tengah kelahiran Rohero itu menghasilkan tiga gol serta satu assist.