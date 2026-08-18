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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 19 Agustus 2026 | 00.56 WIB

Skuad PSS Sleman Makin Membaik Jelang Super League, Frederic Injai Masih Butuh Waktu untuk Pulih,

Latihan PSS Sleman. (Istimewa) - Image

Latihan PSS Sleman. (Istimewa)

JawaPos.com - Setelah menjalani program pramusim selama empat pekan, kondisi kebugaran para pemain PSS Sleman mulai menunjukkan perkembangan positif menuju Super League 2026/27. 

Manajemen PSS Sleman menilai program latihan yang diberikan tim pelatih perlahan membuahkan hasil. Peningkatan kondisi fisik tersebut menjadi modal penting bagi Super Elang Jawa sebelum kompetisi resmi dimulai.

Manajer PSS Sleman Agus Purwoko menyebut, perkembangan kondisi pemain secara umum cukup baik dan diharapkan seluruh anggota skuad bisa mencapai kondisi terbaik ketika kompetisi mulai bergulir.

“Melihat kondisi pemain setelah menjalani persiapan selama empat minggu, secara keseluruhan sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kondisi tim juga terus mengalami peningkatan,” ujar Agus.

Meski begitu, PSS masih harus memantau beberapa pemain yang belum sepenuhnya pulih dari cedera. Salah satunya adalah Frederic Injai yang masih membutuhkan waktu untuk kembali ke kondisi terbaik.

Pemain asal Prancis tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan sebelum bisa kembali berlatih bersama tim. 

Meski proses pemulihan masih panjang, Injai disebut memiliki mentalitas dan semangat yang sangat baik.

Sementara itu, perkembangan kondisi Melvyn dan Stefan juga cukup menggembirakan.

PSS berharap keduanya dapat segera pulih sehingga memiliki peluang tampil pada pertandingan pertama Super League 2026/27.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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