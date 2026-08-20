Persija Jakarta Menang Lawan Police Tero, Shin Tae-yong Pilih Kesampingkan Hasil Akhir

Momen skuad Persija Jakarta saat menghadapi Police Tero di laga uji coba. (Dok: Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta meraih kemenangan tipis 2-1 atas Police Tero pada laga uji coba dalam rangkaian pemusatan latihan (TC) di Thailand, namun pelatih Shin Tae-yong tidak terlalu memikirkan hasil akhir.
Laga uji coba tersebut berlangsung di Alpine Football Camp Training, Bangkok, Thailand, Rabu (19/8) kemarin. Adapun dua gol kemenangan Persija Jakarta atas Police Tero dicetak lewat brace Rayhan Hannan.
Bagi Shin Tae-yong, yang terpenting adalah bagaimana para pemain mampu menjalankan taktik yang telah dimatangkan selama pemusatan latihan, bukan sekadar hasil akhir. Ia pun mengapresiasi Rizky Ridho cs yang dinilai menunjukkan progres positif.
“Saat ini, daripada skor, yang penting adalah jalannya pertandingan, pola permainan, dan sejauh mana para pemain mengikuti taktik yang diinginkan pelatih. Saya rasa hal itu sangat positif,” ucap Shin Tae-yong dalam keterangan Persija Jakarta, dikutip Kamis (20/8/2026).
Dalam laga tersebut, Shin Tae-yong juga memberikan kesempatan bermain kepada hampir seluruh anak asuhnya. Hal itu dilakukan karena ia ingin melihat kondisi fisik anak asuhnya.
“Semua pemain bermain masing-masing satu babak. Kondisi fisik mereka bagus dan saya rasa mereka bermain dengan baik,” terang eks pelatih Timnas Indonesia tersebut.
Persija Jakarta masih menyisakan satu laga uji coba dalam pemusatan latihan di Thailand. Selanjutnya, skuad Macan Kemayoran akan menghadapi Chiangrai United pada Sabtu (22/8) mendatang.
Sekadar diketahui, agenda uji coba melawan Police Tero dan Chiangrai United sekaligus menjadi menu penutup pemusatan latihan Persija Jakarta di Thailand. Skuad Macan Kemayoran dijadwalkan pulang ke Tanah Air pada Minggu (23/8) mendatang.
Tim Macan Kemayoran akan menjalani agenda penting setibanya di Tanah Air. Mereka dijadwalkan akan menghadapi laga uji coba kontra Brisbane Roar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8). Dalam rangkaian agenda itu, Persija Jakarta juga akan meluncurkan skuad dan jersei anyar untuk musim depan.
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Jawa Pos
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