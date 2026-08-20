Bambang Pamungkas Kembali ke Selangor FC, Ada Momen Spesial di Kuala Lumpur

Bambang Pamungkas tampil dalam peluncuran jersey baru Selangor FC. Bepe kembali mendapat tempat spesial di klub yang pernah dibawanya juara. (Dok. Selangor FC)
JawaPos.com - Bambang Pamungkas kembali mendapat tempat spesial di Selangor FC. Legenda Persija Jakarta dan mantan penyerang Timnas Indonesia itu tampil dalam acara peluncuran jersey baru klub Malaysia tersebut, Kamis (20/8/2026).
Kehadiran Bambang diketahui melalui unggahan akun Instagram resmi Selangor FC. Klub berjuluk The Red Giants itu menyebut Bepe mendapat penampilan khusus dalam agenda peluncuran jersey.
"Penampilan khusus oleh Bambang Pamungkas hari ini di peluncuran jersey kami," tulis akun @selangorfc.
Momen tersebut kembali mengingatkan publik pada periode emas Bambang bersama Selangor. Bepe memperkuat klub tersebut pada 2005 hingga 2007 dan menjadi salah satu pemain penting dalam kesuksesan The Red Giants.
Berdasarkan catatan yang dipublikasikan di situs pribadi Bambang Pamungkas, ia mencetak 63 gol untuk Selangor dalam periode tersebut. P
ada musim 2005/2006, Bambang mencetak 41 gol dalam 43 pertandingan di semua ajang dan membantu Selangor meraih tiga trofi.
Tiga gelar yang diraih Selangor pada 2005 adalah Liga Premier Malaysia, Piala FA Malaysia, dan Piala Malaysia. Bambang juga mendapat penghargaan sebagai pemain asing terbaik Piala Malaysia 2005.
Produktivitas Bambang juga membuat namanya menonjol secara individu. Ia mencetak 23 gol di Liga Premier Malaysia 2005 dan menjadi salah satu pencetak gol penting Selangor dalam perjalanan meraih gelar pada musim tersebut.
Hubungan Bambang dengan Selangor tidak berhenti pada catatan di lapangan.
Setelah bertahun-tahun meninggalkan klub, sosoknya masih mendapat tempat dalam agenda penting The Red Giants.
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Jawa Pos
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