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Farid S. Maulana
Kamis, 20 Agustus 2026 | 00.33 WIB

Marvin Loria Nyaman di PSIM Yogyakarta, Siap Bantu Tim Berjuang

Marvin Loria merasa nyaman di PSIM Jogjakarta. Pemain asal Kosta Rika itu juga mendapat bantuan dari rekan setim untuk beradaptasi. (PSIM) - Image

Marvin Loria merasa nyaman di PSIM Jogjakarta. Pemain asal Kosta Rika itu juga mendapat bantuan dari rekan setim untuk beradaptasi. (PSIM)

JawaPos.com - Jarang sekali ada pemain asal Kosta Rika yang bermain di Liga Indonesia. Pada pertengahan musim lalu ada Diego Campos yang bergabung dengan Bali United.

Menjelang musim 2026-2027 bergulir ada satu lagi pemain Kosta Rika yang mencari tantangan di Indonesia. Dia adalah Marvin Loria.

Winger 29 tahun itu bergabung dengan PSIM Yogyakarta.

Setelah sekitar dua pekan tinggal di Jogjakarta, Marvin merasa nyaman. Dia merasa suasana Jogjakarta mirip dengan negara asalnya.

“Cuaca dan orang-orangnya menyenangkan, mirip dengan negara saya di Kosta Rika,” ungkapnya. Karena itu, dia merasa tidak kesulitan beradaptasi. 

“Sejauh ini saya merasa baik dan senang berada di sini,” lanjutnya.

Pemain yang musim lalu memperkuat klub kasta teratas Liga Kosta Rika, Deportivo Saprissa, itu menuturkan rasa nyaman itu membuatnya merasa bisa langsung nyetel dengan skuad PSIM.

Dia juga sama sekali tidak menemukan masalah setelah berlatih di bawah asuhan Jean-Paul van Gastel.

“Semua rekan setim saya adalah orang-orang yang baik dan menyenangkan. Saya merasa nyaman di sini,” terangnya.

Dia bersyukur rekan setim, khususnya yang sudah lama tinggal di Indonesia, banyak membantu untuk memahami sepak bola Indonesia. Pemain seperti Ze Valente dan Vidal membantunya memahami apa yang diinginkan Van Gastel.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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