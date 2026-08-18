PSIM Tak Kejar Hasil di Laga Uji Coba Lawan Persekabpas, Fokus Matangkan Taktik dan Fisik Pemain

PSIM Jogja mematangkan persiapan menghadapi kompetisi musim ini. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIM Jogja menggelar pertandingan latih tanding melawan Persekabpas di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. PSIM tidak menjadikan hasil akhir sebagai tujuan utama.
PSIM memanfaatkan laga untuk melihat perkembangan taktik, kondisi fisik, dan koneksi antarpemain. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi tim.
Manajer PSIM Jogja Iksan Mahar mengatakan, agenda uji coba dalam beberapa pekan terakhir memang diarahkan untuk menyempurnakan tim secara bertahap.
“Secara keseluruhan sejak awal uji coba kita memang bukan untuk mencari hasil, melainkan bagaimana menyempurnakan tim secara taktis, teknis, hingga kondisi fisik para pemain,” ujar Iksan.
Menurut dia, dua pekan terakhir menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk melihat komposisi pemain yang berpotensi mengisi susunan sebelas pertama.
Selain itu, koneksi antarpemain juga terus dibangun agar permainan tim semakin padu.
Iksan mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang terlihat selama proses tersebut.
Salah satunya terjadi di lini depan, terutama karena beberapa pemain baru masih membutuhkan waktu untuk menemukan bentuk permainan terbaik bersama rekan-rekannya.
“Jadi, kami melihat adanya kekurangan di area tersebut dan hal ini tentu menjadi evaluasi, terutama bagi beberapa pemain baru di lini depan yang terlihat masih mencari cara dan bentuk permainan terbaik. Tidak hanya secara taktis, tetapi juga hubungan antar-pemain,” kata Iksan Mahar.
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Jawa Pos
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