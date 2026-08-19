Bali United Kalah Dua Kali, Tim Geypens Justru Soroti Perkembangan Tim

JawaPos.com - Bali United menutup Dewata Challenge Series 2026 dengan dua kekalahan. Namun, Tim Geypens melihat ada perkembangan positif dalam permainan Serdadu Tridatu menjelang Super League 2026/27.

Bali United FC memang harus menerima dua kekalahan dalam Dewata Challenge Series 2026. Namun, hasil tersebut tidak membuat bek kiri anyar Serdadu Tridatu, Tim Geypens, kehilangan optimisme terhadap perkembangan tim.

Geypens mendapat kesempatan tampil dalam dua pertandingan uji coba tersebut. Bek berusia 21 tahun itu turun saat Bali United menghadapi Sabah FC pada 13 Agustus dan kembali dipercaya bermain ketika berjumpa Persib Bandung pada 18 Agustus.

Meski kedua laga berakhir dengan hasil kurang memuaskan, Geypens tetap mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya di lapangan. Menurutnya, Bali United menunjukkan perkembangan positif dari pertandingan ke pertandingan.

Bali United lebih dulu kalah 1-2 dari Sabah FC. Setelah itu, tim asuhan Johnny Jansen kembali menelan kekalahan 2-3 ketika menghadapi Persib Bandung.

"Memang hasilnya kami kalah, tetapi saya bangga dengan perjuangan teman-teman di lapangan yang luar biasa. Kami butuh kemenangan dengan menciptakan beberapa peluang, hanya memang hasil belum mendukung," kata Geypens dikutip dari Bali United.

Pemain yang juga memperkuat Timnas Indonesia tersebut menilai Bali United terus bekerja untuk meningkatkan kualitas permainan. Proses itu dilakukan melalui latihan dan pertandingan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi resmi.

Geypens melihat perkembangan cukup jelas dalam permainan Serdadu Tridatu selama mengikuti Dewata Challenge Series 2026. Ia berharap proses tersebut terus berlanjut sebelum kompetisi dimulai.

"Kami terus berusaha maksimal di latihan maupun pertandingan. Bisa dilihat dalam dua pertandingan terakhir bagaimana kami bermain. Kami semakin berkembang dan saya pikir setiap pertandingan selalu semakin membaik di lapangan," ujarnya.