Prediksi Persib vs Bali United: Pangeran Biru Selangkah Lagi Jadi Juara Dewata Challenge Series 2026

JawaPos.com – Persib Bandung berpeluang menutup Dewata Challenge Series 2026 dengan gelar juara saat menghadapi Bali United. Kemenangan atas tuan rumah di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (18/8/2026), akan menjadi hasil ideal bagi Pangeran Biru.

Persib datang dengan modal kemenangan 3-0 atas Sabah FC pada pertandingan pertama. Hasil tersebut membuat Persib mengoleksi tiga poin dan berada di posisi teratas klasemen sementara karena unggul selisih gol dari Sabah FC.

Sabah FC sendiri telah menyelesaikan seluruh pertandingannya di turnamen pramusim tersebut. Karena itu, duel melawan Bali United menjadi kesempatan Persib untuk menambah koleksi poin sekaligus mengejar posisi teratas hingga akhir turnamen.

Pertandingan Persib Bandung vs Bali United dijadwalkan berlangsung pukul 19.30 WIB atau 20.30 WITA. Laga ini menjadi pertandingan terakhir Persib sekaligus kesempatan bagi Pangeran Biru untuk menutup turnamen dengan hasil terbaik.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic juga tidak ingin menjadikan laga tersebut sekadar pertandingan penutup. Ia akan memberikan kesempatan bermain kepada para pemain untuk mengukur kesiapan skuad sebelum menghadapi Manila Digger pada babak kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

"Kami akan memberikan kesempatan bermain untuk setiap pemain agar mereka mendapatkan kesimpulan bagaimana permainan yang akan kami pakai. Inilah fungsi pertandingan melawan Bali besok," terang Tolic dalam laman resmi Persib Bandung.

Kesempatan tersebut penting bagi Tolic karena Persib sedang mempersiapkan diri menghadapi agenda yang lebih besar. Laga kontra Bali United dapat menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat perkembangan skuad dan penerapan taktik yang disiapkan.

Persib juga memiliki modal positif dari perjalanan pramusim. Sebelum tampil di Dewata Challenge Series 2026, Pangeran Biru sukses menjadi runner-up Piala Presiden 2026.

Di sisi lain, Bali United menghadapi pertandingan ini dengan modal kurang ideal. Serdadu Tridatu menelan kekalahan 1-2 dari Sabah FC pada pertandingan pertama Dewata Challenge Series 2026.