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Andika Rachmansyah
Selasa, 18 Agustus 2026 | 01.31 WIB

Jadwal Siaran Langsung Persib vs Bali United di Dewata Challenge Series 2026, Kick-off Jam Berapa?

Selebrasi Luka Menalo saat cetak gol untuk Persib Bandung ke gawang Sabah FC. Simak jadwal Persib vs Bali United di Dewata Challenge Series 2026. Simak kick-off, siaran langsung Indosiar, dan live streaming Vidio. (Dok. Persib) - Image

Selebrasi Luka Menalo saat cetak gol untuk Persib Bandung ke gawang Sabah FC. Simak jadwal Persib vs Bali United di Dewata Challenge Series 2026. Simak kick-off, siaran langsung Indosiar, dan live streaming Vidio. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Bali United pada laga penutup Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (18/8/2026).

Pertandingan Persib vs Bali United tersebut dijadwalkan kick-off pukul 20.30 WITA atau 19.30 WIB dan disiarkan langsung di Indosiar serta live streaming Vidio.

Laga Persib vs Bali United menjadi pertandingan penentu bagi Persib untuk mengunci posisi teratas turnamen mini tersebut.

Persib saat ini mengoleksi tiga poin setelah menang 3-0 atas Sabah FC dan berada di puncak klasemen sementara berkat keunggulan selisih gol atas klub asal Malaysia itu.

Sabah FC sudah menyelesaikan seluruh pertandingan sehingga tidak memiliki kesempatan menambah poin. Persib dan Bali United menjadi dua tim yang masih menyisakan satu laga untuk menentukan hasil akhir Dewata Challenge Series 2026.

Persib datang dengan modal kemenangan telak atas Sabah FC. Hasil tersebut membuat Pangeran Biru berada dalam posisi yang menguntungkan sebelum menghadapi Bali United.

Di sisi lain, Bali United membutuhkan kemenangan setelah kalah 1-2 dari Sabah FC pada pertandingan pertama. Serdadu Tridatu tentu memiliki kepentingan untuk menutup turnamen dengan hasil positif.

Laga ini sekaligus menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menguji kesiapan sebelum memasuki kompetisi musim depan. Persib dan Bali United dapat memanfaatkan pertandingan terakhir tersebut untuk mematangkan permainan dan taktik.

Berikut jadwal lengkap pertandingan Persib Bandung vs Bali United:

Kompetisi: Dewata Challenge Series 2026

Pertandingan: Persib Bandung vs Bali United

Editor: Hendra
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