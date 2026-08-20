Marc Klok Ungkap Mentalitas Persib Bandung, Bikin Comeback Lawan Bali United

Marc Klok memuji mentalitas Persib yang mampu bangkit dua kali saat mengalahkan Bali United 3-2 di Dewata Challenge Series 2026. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung menunjukkan mentalitas comeback saat mengalahkan Bali United 3-2 dalam laga pamungkas Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (18/8/2026). Kapten Pangeran Biru Marc Klok menilai daya juang tersebut sudah menjadi bagian dari karakter tim.
Persib dua kali berada dalam posisi tertinggal sebelum akhirnya membalikkan keadaan. Klok menjadi salah satu pemain yang membantu kebangkitan tersebut setelah mencetak gol melalui titik putih pada menit ke-54 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Gelandang 33 tahun itu kemudian diganjar penghargaan Player of the Match. Namun, bagi Klok, kemampuan Persib untuk bangkit dari situasi sulit bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba.
"Saya pikir kita sudah biasa comeback dalam dua musim terakhir. Setiap musim baru, datang pemain baru, spirit itu masih ada," kata Klok seusai pertandingan dilansir dari laman resmi Persib.
Klok menilai mentalitas tersebut menjadi modal penting bagi Persib untuk menghadapi musim 2026/2027. Pangeran Biru akan tampil di empat kompetisi, termasuk ajang di level Asia.
Meski berstatus laga persahabatan, pertandingan melawan Bali United dinilai memberikan pelajaran penting. Kemampuan untuk terus berjuang ketika berada dalam tekanan bisa menjadi bekal Persib saat menghadapi pertandingan resmi.
"Kami butuh daya juang seperti ini nanti di saat-saat sulit, di kompetisi, di Asia. Tapi saya bangga, kami mulai bisa menunjukkan ini di pramusim," ujarnya.
Di balik kemenangan tersebut, Klok juga mengakui Persib masih memiliki pekerjaan rumah. Salah satunya adalah membangun chemistry setelah kedatangan sejumlah pemain baru serta kembalinya pemain yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia.
"Kami masih butuh banyak pelajaran, kami masih perlu memperkuat chemistry," tambahnya.
Kemenangan atas Bali United memastikan Persib menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Persib mengoleksi enam poin dari dua pertandingan setelah sebelumnya menang 3-0 atas Sabah FC.
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Jawa Pos
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