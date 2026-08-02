Marvin Loría Merapat ke PSIM Yogyakarta, Eks Bintang Portland Timbers Siap Ramaikan Liga 1 2026/2027

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta kembali menjadi sorotan pada bursa transfer jelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Laskar Mataram dikabarkan segera mengamankan tanda tangan winger asal Kosta Rika, Marvin Antonio Loría Leitón, yang memiliki pengalaman bermain di Major League Soccer (MLS) bersama Portland Timbers.

Kabar bergabungnya Loría menjadi tambahan amunisi penting bagi PSIM yang tengah mempersiapkan skuad terbaik untuk menghadapi musim perdananya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Pemain berusia 29 tahun itu disebut akan segera diperkenalkan sebagai rekrutan anyar klub asal Yogyakarta tersebut.

Marvin Loría bukan nama asing di sepak bola Amerika Utara maupun Kosta Rika. Lahir di San José pada 24 April 1997, ia merupakan produk akademi Deportivo Saprissa, salah satu klub tersukses di negaranya.

Debut profesionalnya bersama Saprissa terjadi pada 2013 sebelum sempat menjalani masa peminjaman ke Benfica B di Portugal.

Karier Loría mulai berkembang ketika dipinjamkan ke Portland Timbers 2 pada 2018. Penampilannya yang impresif membuat Portland Timbers mengontraknya secara permanen pada 2019.

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Selama membela tim MLS tersebut, Loría tampil dalam lebih dari 100 pertandingan dan menjadi salah satu opsi penting di sektor sayap berkat kecepatan serta kemampuan menyerang dari sisi lapangan.

Setelah lima musim berkarier di Amerika Serikat, Loría memutuskan pulang ke Deportivo Saprissa pada 2025.