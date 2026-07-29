Radovan Pankov Puji Jakmania, Yakin Persija Jakarta Punya Pertahanan yang Siap Bersaing Musim Ini

JawaPos.com - Persija Jakarta terus berupaya membangun pertahanan yang lebih solid menjelang bergulirnya musim 2026/2027.

Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah bek anyar asal Serbia, Radovan Pankov, yang langsung dipercaya tampil pada laga perdananya bersama Macan Kemayoran di ajang Piala Presiden 2026.

Meski debutnya diwarnai gol bunuh diri saat Persija menghadapi Persebaya pada 26 Juli 2026, performa Pankov tetap mendapat perhatian positif.

Bek berusia 31 tahun itu tampil tenang dalam mengawal lini belakang dan menunjukkan kualitas sebagai bek modern yang mampu membaca permainan serta membangun serangan dari area pertahanan.

Sepanjang pertandingan, Pankov beberapa kali memenangkan duel dengan pemain lawan dan tampil percaya diri saat mengalirkan bola dari belakang.

Akurasi umpannya yang berada di atas 90 persen menjadi bukti bahwa dirinya memiliki kemampuan distribusi bola yang baik, sesuatu yang dibutuhkan Persija untuk memulai serangan dengan lebih rapi.

Meski hasil pertandingan belum sesuai harapan, Pankov menegaskan bahwa fokus utama tim saat ini adalah memperkuat kerja sama di lini belakang.

Menurutnya, pertahanan yang kokoh akan menjadi fondasi penting bagi Persija untuk meraih hasil maksimal sepanjang musim.