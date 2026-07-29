Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 29 Juli 2026 | 20.05 WIB

Radovan Pankov Puji Jakmania, Yakin Persija Jakarta Punya Pertahanan yang Siap Bersaing Musim Ini

Radovan Pankov. (Istimewa) - Image

Radovan Pankov. (Istimewa)

JawaPos.com - Persija Jakarta terus berupaya membangun pertahanan yang lebih solid menjelang bergulirnya musim 2026/2027.

Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah bek anyar asal Serbia, Radovan Pankov, yang langsung dipercaya tampil pada laga perdananya bersama Macan Kemayoran di ajang Piala Presiden 2026.

Meski debutnya diwarnai gol bunuh diri saat Persija menghadapi Persebaya pada 26 Juli 2026, performa Pankov tetap mendapat perhatian positif.

Bek berusia 31 tahun itu tampil tenang dalam mengawal lini belakang dan menunjukkan kualitas sebagai bek modern yang mampu membaca permainan serta membangun serangan dari area pertahanan.

Sepanjang pertandingan, Pankov beberapa kali memenangkan duel dengan pemain lawan dan tampil percaya diri saat mengalirkan bola dari belakang.

Akurasi umpannya yang berada di atas 90 persen menjadi bukti bahwa dirinya memiliki kemampuan distribusi bola yang baik, sesuatu yang dibutuhkan Persija untuk memulai serangan dengan lebih rapi.

Meski hasil pertandingan belum sesuai harapan, Pankov menegaskan bahwa fokus utama tim saat ini adalah memperkuat kerja sama di lini belakang.

Menurutnya, pertahanan yang kokoh akan menjadi fondasi penting bagi Persija untuk meraih hasil maksimal sepanjang musim.

Ia menilai seluruh pemain harus saling mendukung agar mampu menjaga konsistensi permainan dan mencatatkan clean sheet.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Komentar Shin Tae-yong Soal Gol Bunuh Diri Radovan Pankov saat Persija Jakarta Tumbang dari Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Komentar Shin Tae-yong Soal Gol Bunuh Diri Radovan Pankov saat Persija Jakarta Tumbang dari Persebaya Surabaya

Senin, 27 Juli 2026 | 20.18 WIB

Profil Radovan Pankov! Bek Persija Jakarta Bunuh Diri Lawan AC Milan, Apes Lagi Hadapi Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Profil Radovan Pankov! Bek Persija Jakarta Bunuh Diri Lawan AC Milan, Apes Lagi Hadapi Persebaya Surabaya

Senin, 27 Juli 2026 | 14.26 WIB

Radovan Pankov Tertantang Bawa Persija Jakarta Rebut Gelar Juara - Image
Sepak Bola Indonesia

Radovan Pankov Tertantang Bawa Persija Jakarta Rebut Gelar Juara

Rabu, 15 Juli 2026 | 01.08 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore