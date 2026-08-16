PSIM Tampil Beda Lawan Bhayangkara, Van Gastel Puas

JawaPos.com - PSIM Jogja terus mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026/27. Laskar Mataram menjalani latihan bersama Bhayangkara FC di Stadion Kebo Giro, Boyolali, Sabtu (15/8) sore.

Pertandingan berlangsung dalam format dua kali 45 menit penuh.

Menghadapi tim yang juga akan berlaga di Super League 2026/27, PSIM Jogja mendapat kesempatan untuk menguji perkembangan permainan dalam situasi yang lebih kompetitif.

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Pelatih kepala PSIM Jean-Paul van Gastel menilai, timnya mampu menunjukkan permainan yang cukup baik.

Menurut dia, ada penyesuaian taktik yang dilakukan karena gaya bermain Bhayangkara berada di luar perkiraan tim sebelumnya.

“Kami bermain cukup bagus hari ini. Taktik diterapkan sedikit berbeda karena lawan bermain di luar perkiraan kami,” ujar Van Gastel.

Pelatih asal Belanda itu juga memberikan perhatian khusus terhadap kemampuan PSIM dalam menguasai bola.

Selain itu, semangat para pemain untuk mendapatkan hasil maksimal dinilai menjadi salah satu hal positif dari pertandingan tersebut.