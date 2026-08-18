Oscar Bruzon Koleksi 15 Trofi! Pelatih Anyar Bhayangkara FC Siap Jegal Mimpi Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Oscar Bruzon langsung menghadapi ujian berat bersama BhayangkaraFC saat menjamu Persebaya Surabaya pada laga perdana Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9) pukul 15.30 WIB.

Pelatih asal Spanyol Oscar Bruzon membawa rekam jejak 15 gelar juara di Asia dan bertekad membangun Bhayangkara FC sebagai tim yang mampu bersaing di papan atas super league.

Target Besar Bhayangkara FC Jadi Tantangan Oscar Bruzon Manajemen Bhayangkara FC sejak awal negosiasi sudah memberikan target besar kepada Oscar Bruzon untuk memperbaiki posisi tim dan membawa The Guardian lebih dekat ke papan atas klasemen.

Tantangan tersebut diterima Bruzon dengan pengalaman sukses di sejumlah kompetisi Asia, termasuk saat membawa timnya meraih gelar liga hingga tampil di Liga Champions Asia (ACL).

"Dalam percakapan pertama saya dengan manajemen, mereka sangat jelas ingin memperbaiki posisi dan membuat tim lebih dekat ke papan atas," ujar Oscar Bruzon.

“Saya menganggap ini sebagai tantangan. Hal serupa pernah saya lakukan di India, di mana kami memenangkan liga hingga tampil di Liga Champions Asia (ACL),” sambung dia.

Baca Juga:Putra Siregar Dukung Turnamen Domino Piala Panglima TNI dengan Support Rp 1 Miliar

Meski memiliki pengalaman panjang dan koleksi gelar yang mentereng, Bruzon tidak memilih jalan dengan mengumbar janji juara sejak awal musim.

Pelatih berusia asal Spanyol tersebut justru menekankan pentingnya proses bertahap untuk membangun kekuatan Bhayangkara FC sebelum berbicara terlalu jauh soal target akhir kompetisi.