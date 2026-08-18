Bernardo Tavares Tak Mau Terbuai Trofi! Persebaya Surabaya Siap Ladeni Perlawanan Bhayangkara FC

Bernardo Tavares meminta Persebaya Surabaya tetap rendah hati dan fokus menghadapi Bhayangkara FC di laga perdana Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya langsung mengalihkan fokus ke Bhayangkara FC setelah menutup pramusim dengan kemenangan 1-0 atas Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (15/8) malam.
Bernardo Tavares meminta Green Force tetap rendah hati dan bekerja keras karena laga tandang di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, menjadi ujian pertama Super League 2026/2027.
Bernardo Tavares menegaskan kemenangan di turnamen pramusim tidak boleh membuat Persebaya Surabaya kehilangan fokus menjelang pertandingan perdana Super League 2026/2027.
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Pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut ingin timnya segera memikirkan laga melawan Bhayangkara FC yang akan dimainkan pada 5 September pukul 15.30 WIB.
Bagi Bernardo Tavares, trofi pramusim memang memberikan dampak positif bagi pemain, klub, Bonek, dan Bonita, tetapi pencapaian itu sudah menjadi bagian dari masa lalu.
"Menurut saya, ini bagus bagi para pemain, klub, Bonek dan Bonita. Memenangkan trofi tentu bagus. Tetapi sekarang kami harus memikirkan pertandingan berikutnya dan mempersiapkan semuanya," ujar Bernardo Tavares.
Pelatih asal Portugal itu juga tidak ingin keberhasilan menjadi juara membuat pemain terlena.
Persebaya Surabaya baru saja menutup rangkaian pramusim dengan kemenangan 1-0 atas Penang FC, tetapi hasil tersebut tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi resmi.
Bernardo Tavares kini memilih mengarahkan perhatian penuh kepada Bhayangkara FC sebagai lawan pertama Persebaya Surabaya di Super League 2026/2027.
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Jawa Pos
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