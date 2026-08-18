Pelatih Persijap Jepara Juan Cortes Punya Waktu Persiapan Singkat Jelang Super League

JawaPos.com - Persijap Jepara memulai aktivitas latihan di bawah arahan Juan Cortes sebagai persiapan menghadapi Super League 2026/27.

Latihan perdana Laskar Kalinyamat Persijap Jepara berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (17/8) sore.

Persijap menjadi salah satu tim yang cukup terlambat memulai persiapan dibandingkan para pesaingnya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Kondisi tersebut membuat tim besutan Juan Cortes harus memanfaatkan waktu yang tersedia secara maksimal sebelum kompetisi resmi bergulir.

Super League 2026/27 dijadwalkan mulai kickoff pada 4 September 2026.

Persijap akan menjalani pertandingan pertama pada Minggu (6/9) dengan bertandang ke markas Madura United FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Artinya, Persijap memiliki waktu kurang dari tiga pekan untuk mematangkan kondisi fisik, taktik, sekaligus membangun chemistry antarpemain.

Kabar dimulainya latihan perdana juga diumumkan melalui akun Instagram resmi Persijap.