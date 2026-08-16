Persijap Jepara Resmi Tunjuk Juan Cortes sebagai Pelatih, Mario Lemos Tetap Jadi Bagian Tim

JawaPos.com - Persijap Jepara menunjuk Juan Cortes sebagai pelatih kepala baru untuk memimpin tim menghadapi kompetisi Super League 2026/27.

Penunjukan Juan Cortes diumumkan Persijap melalui akun Instagram resmi klub pada Sabtu (15/8) malam.

Dalam unggahan tersebut, klub menyebut kehadiran pelatih asal Spanyol itu sebagai awal dari visi baru Persijap.

Baca Juga:Islam Makhachev Atasi Garry untuk Pertahankan Gelar Juara UFC

Juan Cortes merupakan pelatih berusia 42 tahun yang memiliki pengalaman menangani sejumlah klub di berbagai negara.

Pelatih yang mengantongi lisensi UEFA Pro tersebut juga sudah cukup akrab dengan persaingan sepak bola di luar Eropa.

Pada musim lalu, Juan Cortes tercatat menangani CSKA FC yang bermain di kasta tertinggi Liga Tajikistan.

Sebelumnya, dia juga sempat memimpin San Antonio Bulo Bulo di kompetisi kasta teratas Liga Bolivia.

Pengalaman Juan Cortes tidak hanya datang dari level klub. Pada 2024, dirinya pernah menjadi bagian dari staf kepelatihan Timnas El Salvador sebagai asisten pelatih.