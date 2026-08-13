Persib Bandung Kembali Pinjamkan Adzikry ke Persijap dengan Status Pinjaman, Ini Alasan di Baliknya

Persib Bandung kembali meminjamkan Adzikry ke Persijap Jepara. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung kembali mengambil langkah untuk membantu perkembangan pemain mudanya. Muhammad Adzikry Fadlillah dipastikan melanjutkan karier bersama Persijap Jepara dengan status pinjaman untuk menghadapi musim 2026/2027.

Keputusan tersebut menjadi bagian dari strategi Persib Bandung dalam memberikan pengalaman bermain kepada pemain muda. Adzikry sebelumnya juga memperkuat Persijap dengan status pinjaman pada musim lalu.

Gelandang kelahiran Bandung, 26 Februari 2003, itu dinilai membutuhkan menit bermain yang lebih konsisten agar perkembangannya semakin matang. Persijap dianggap sebagai tempat yang tepat untuk mendapatkan pengalaman tersebut.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan keputusan peminjaman kembali Adzikry diambil setelah klub melakukan evaluasi terhadap perkembangan sang pemain.

Menurutnya, Adzikry menunjukkan perkembangan positif selama menjalani masa peminjaman sebelumnya.

Karena itu, ketika Persijap kembali menunjukkan ketertarikan, Persib Bandung melihatnya sebagai kesempatan yang baik untuk melanjutkan proses tersebut.

"Kami tentu senang melihat perkembangan dan kontribusi positif Adzikry selama menjalani masa peminjaman bersama Persijap musim lalu," kata Adhitia.

Ia menilai kesempatan bermain secara reguler penting bagi pemain muda. Selain meningkatkan kepercayaan diri, pengalaman tersebut dapat membantu Adzikry dalam mengambil keputusan dan memahami tuntutan sepak bola profesional.

Persib Bandung juga menegaskan bahwa peminjaman tersebut bukan berarti klub melepas Adzikry dari rencana jangka panjang.

Sebaliknya, masa peminjaman diharapkan menjadi proses untuk mempersiapkan sang pemain sebelum kembali bersaing di skuad utama.

Adzikry merupakan pemain yang lahir dari pembinaan Akademi Persib Bandung. Ia mengawali perjalanan melalui Elite Pro Academy (EPA) sebelum mendapat kesempatan promosi ke tim senior pada musim 2023/2024.