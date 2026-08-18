Dedikasikan Gol untuk Istri! Walber Mota Bikin Persebaya Surabaya Punya Banyak Mesin Gol

Walber Mota bek Persebaya. (Istimewa)
JawaPos.com — Walber Mota menjadi penentu kemenangan Persebaya Surabaya atas Penang FC dengan skor 1-0 dalam International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (15/8/2026).
Bek asal Brasil itu mencetak gol salto pada menit ke-79 sekaligus mengantar Green Force meraih kemenangan keenam sepanjang pramusim.
Gol Walber Mota tercipta dari situasi sepak pojok yang kemudian diselesaikan lewat tendangan salto spektakuler di depan ribuan Bonek dan Bonita.
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Yuran Fernandes lebih dulu memenangkan duel udara dan mengarahkan bola ke area kotak penalti, lalu Walber merespons cepat sebelum melepaskan tembakan akrobatik yang menghujam gawang Penang FC.
Pemain berusia 29 tahun itu mengaku tidak sempat memikirkan cara penyelesaian ketika bola datang dari sundulan Yuran Fernandes.
Insting menjadi kunci hingga upayanya menghasilkan gol tunggal yang memastikan Persebaya Surabaya menutup laga uji coba dengan kemenangan.
“Semua terjadi sangat cepat. Saya melihat bola datang setelah sundulan Yuran dan langsung mencoba melakukan tendangan salto. Saya hanya mengikuti insting dan beruntung bola masuk,” ujar Walber.
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Gol tersebut sekaligus memperlihatkan opsi lain yang dimiliki Persebaya Surabaya untuk menciptakan ancaman dari situasi bola mati.
Setelah Yuran Fernandes menjadi pencetak gol penting di Piala Presiden 2026, kini Walber Mota ikut menunjukkan dirinya mampu muncul sebagai penentu ketika kesempatan datang.
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Jawa Pos
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