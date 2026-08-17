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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 17 Agustus 2026 | 18.41 WIB

Persebaya Surabaya Main di 2 Kompetisi Musim Depan, Bernardo Tavares Siapkan Skuad Serbabisa!

Bernardo Tavares menyiapkan Persebaya Surabaya menghadapi dua kompetisi musim 2026/2027 setelah menutup pramusim dengan kemenangan atas Penang FC. (Persebaya) - Image

Bernardo Tavares menyiapkan Persebaya Surabaya menghadapi dua kompetisi musim 2026/2027 setelah menutup pramusim dengan kemenangan atas Penang FC. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan tampil di dua kompetisi pada musim 2026/2027, yakni Super League dan League Cup Indonesia, sehingga Bernardo Tavares mulai menyiapkan skuad dengan berbagai opsi posisi.

Persiapan itu terlihat dari eksperimen pemain sepanjang pramusim, termasuk saat Green Force menang 1-0 atas Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (15/8) malam WIB.

Persebaya Surabaya Bersiap Hadapi Dua Kompetisi

Persebaya Surabaya tidak hanya menghadapi persaingan Super League pada musim 2026/2027.

Green Force juga akan tampil di League Cup Indonesia, turnamen resmi pendamping liga yang dikelola I.League dan mempertemukan klub-klub dari kasta Super League serta Championship atau Liga 2.

Fase grup League Cup Indonesia dijadwalkan mulai pada 3 November 2026.

Regulasi kompetisi juga menetapkan pembatasan pemain asing menjadi tiga pemain per tim, sehingga keberadaan pemain lokal dengan kemampuan bermain di beberapa posisi menjadi salah satu kebutuhan penting bagi Persebaya Surabaya.

Kondisi tersebut menjadi alasan Bernardo Tavares terus melakukan eksperimen selama pramusim.

Pelatih asal Portugal itu ingin memiliki lebih banyak alternatif ketika harus menjalani pertandingan dengan jadwal yang lebih padat sepanjang musim 2026/2027.

"Target utama kami tetap mempersiapkan tim. Karena itu, beberapa pemain juga kami coba di posisi yang berbeda," ujar Bernardo Tavares.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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