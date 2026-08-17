Persebaya Surabaya Main di 2 Kompetisi Musim Depan, Bernardo Tavares Siapkan Skuad Serbabisa!

Bernardo Tavares menyiapkan Persebaya Surabaya menghadapi dua kompetisi musim 2026/2027 setelah menutup pramusim dengan kemenangan atas Penang FC. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan tampil di dua kompetisi pada musim 2026/2027, yakni Super League dan League Cup Indonesia, sehingga Bernardo Tavares mulai menyiapkan skuad dengan berbagai opsi posisi.
Persiapan itu terlihat dari eksperimen pemain sepanjang pramusim, termasuk saat Green Force menang 1-0 atas Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (15/8) malam WIB.
Persebaya Surabaya tidak hanya menghadapi persaingan Super League pada musim 2026/2027.
Green Force juga akan tampil di League Cup Indonesia, turnamen resmi pendamping liga yang dikelola I.League dan mempertemukan klub-klub dari kasta Super League serta Championship atau Liga 2.
Fase grup League Cup Indonesia dijadwalkan mulai pada 3 November 2026.
Regulasi kompetisi juga menetapkan pembatasan pemain asing menjadi tiga pemain per tim, sehingga keberadaan pemain lokal dengan kemampuan bermain di beberapa posisi menjadi salah satu kebutuhan penting bagi Persebaya Surabaya.
Baca Juga:Luka Menalo Selebrasi Gesek Biola saat Persib Gasak Sabah FC, Terinspirasi Alberto Gilardino
Kondisi tersebut menjadi alasan Bernardo Tavares terus melakukan eksperimen selama pramusim.
Pelatih asal Portugal itu ingin memiliki lebih banyak alternatif ketika harus menjalani pertandingan dengan jadwal yang lebih padat sepanjang musim 2026/2027.
"Target utama kami tetap mempersiapkan tim. Karena itu, beberapa pemain juga kami coba di posisi yang berbeda," ujar Bernardo Tavares.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi