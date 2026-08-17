Transisi Persebaya Surabaya Belum Mulus! Bernardo Tavares Punya PR Jelang Super League 2026/2027

JawaPos.com - Persebaya Surabaya tutup pramusim dengan kemenangan 1-0 atas Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (15/8), tetapi Bernardo Tavares masih menemukan masalah dalam transisi bertahan.

Gol Walber Mota menit ke-83 memastikan Green Force meraih hasil positif sebelum menghadapi Super League 2026/2027.

Mengapa Bernardo Tavares Masih Soroti Transisi Bertahan? Kemenangan atas Penang FC belum membuat Bernardo Tavares puas karena Persebaya Surabaya masih memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan pada fase transisi bertahan.

Pelatih asal Portugal itu menilai persoalan tersebut bisa menjadi ancaman serius jika tidak segera diperbaiki sebelum kompetisi resmi dimulai.

"Saya pikir pada babak pertama kami membiarkan tim lawan melakukan banyak tembakan ke arah gawang kami, sementara kami tidak terlalu banyak melakukan tembakan," kata Bernardo Tavares.

Persebaya Surabaya memang tidak langsung tampil dominan sejak pertandingan dimulai, sedangkan Penang FC mampu beberapa kali mengarahkan bola ke gawang.

Situasi tersebut menjadi catatan penting karena pertandingan berlangsung dalam intensitas tinggi dan menjadi laga terakhir Green Force pada rangkaian pramusim.

"Saya pikir kami bisa bermain lebih baik, tetapi ada juga beberapa momen bagus pada babak pertama. Pada babak kedua, kami melakukan banyak pergantian pemain," imbuh Bernardo Tavares.