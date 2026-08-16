Respons Ketum The Jakmania soal Usulan Puluhan Bobotoh Hadiri Laga Persija vs Persib di Jakarta

JawaPos.com - Ketua Umum The Jakmania, Muhammad Aditya Putra, merespons usulan perwakilan Bobotoh datang langsung ke pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Sesuai rencana, Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung di SUGBK pada Sabtu (12/9/2026) mendatang. Pertandingan tersebut merupakan laga pekan kedua Super League 2026/2027, sekaligus kandang pertama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Menjelang laga itu, Pengurus Bomber Pusat mengusulkan untuk perwakilan Bobotoh dapat tandang ke Jakarta. Usulan itu dihaturkan sebagai langkah awal yang baik untuk menyikapi keputusan larangan suporter tandang dicabut mulai Super League 2026/2027.

Menanggapi usulan tersebut, Adit, sapaan akrab Aditya, tak ingin berspekulasi terlalu jauh. Ia mengungkapkan, dengan kondisi yang ada saat ini ada baiknya memikirkan tim kesayangannya masing-masing terlebih dahulu.

“Kalau untuk (wacana) satu tribun (dengan Bobotoh), gue belum bisa bicara jauh, karena bagi gue itu adalah langkah kesekian kalau memang mau ada hal seperti itu,” kata Adit saat ditemui wartawan, Minggu (16/8/2026).

“Kalau bagi gue sendiri untuk saat ini kita fokus dengan tim masing-masing dulu Kami dengan Persija, ya mereka silakan gitu kan dengan timnya sendiri gitu. Jadi gue sekarang masih mau fokus Persija, banyak persiapan," terangnya.

Sebagai The Jakmania, Adit lebih memilih untuk memusatkan fokusnya pada pertandingan pertama Persija Jakarta melawan Borneo FC. Sesuai jadwal, skuad Macan Kemayoran akan bertandang ke Stadion Segiri Samarinda pada 5 September 2026.

Adit menilai pertandingan pertama itu sangat krusial bagi Persija Jakarta. Apalagi, tim Ibu Kota tersebut belum pernah menang atas Borneo FC ketika bermain di Samarinda.