Persija Jakarta Jalani Dua Laga Uji Coba di Thailand, Shin Tae-yong Ungkap Misinya

TC Persija Jakarta di Thailand. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjalani dua laga uji coba menghadapi klub lokal dalam pemusatan latihan (TC) di Thailand.
Shin Tae-yong sebagai pelatih mengungkap misinya dalam dua laga tersebut.
Persija Jakarta dijadwalkan menghadapi Police Tero di latih tanding pertama pada Rabu (19/8) dan dilanjut dengan melawan Chiangrai United pada Sabtu (22/8).
Dua laga uji coba itu akan berlangsung di Bangkok, Thailand.
Sebagai pelatih, Shin Tae-yong memiliki misi yang berbeda dalam dua laga uji coba tersebut.
Menurut dia, pertandingan melawan Police Tero akan dimanfaatkan untuk menyelaraskan kerja sama antarpemain sekaligus mengimplementasikan latihan tim dan taktik yang telah dijalani selama TC.
“Jadi pada 19 Agustus 2026, kami akan menyelaraskan kerja sama tim, latihan tim, dan latihan taktik terlebih dahulu,” kata Shin Tae-yong, dipetik dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (15/8).
Kemudian pertandingan menghadapi Chiangrai United, Shin Tae-yong akan menurunkan komposisi pemain terbaik Persija Jakarta.
Eks pelatih Timnas Indonesia itu ingin melihat sejauh mana perkembangan performa anak asuhnya.
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