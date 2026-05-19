Andre Rizal Hanafi
Selasa, 19 Mei 2026 | 22.22 WIB

2 Venue Piala Asia 2027 Belum Rampung, Begini Janji Tuan Rumah Arab Saudi

Persiapan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Asia 2027. (facebook)

JawaPos.com - Persiapan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Asia 2027 terus berjalan. Namun, dengan turnamen yang tinggal sekitar tujuh bulan lagi, masih ada dua stadion utama yang belum sepenuhnya rampung dan kini sedang dikebut proses pembangunannya.

Dua venue tersebut adalah Aramco Stadium di Khobar yang memiliki kapasitas 45 ribu penonton serta King Fahd Sports City Stadium di Riyadh dengan kapasitas mencapai 72 ribu penonton. Kedua stadion ini diproyeksikan menjadi venue penting sepanjang gelaran Piala Asia 2027.

Pemerintah Arab Saudi menargetkan proses pembangunan selesai pada akhir tahun ini agar stadion siap digunakan sebelum turnamen dimulai.

Menteri Pemuda dan Olahraga Arab Saudi bahkan turun langsung meninjau progres pembangunan stadion tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai jadwal. Selain itu, pemerintah Saudi juga berharap proses penyelesaian stadion tidak mengalami hambatan sehingga seluruh fasilitas bisa digunakan tepat waktu.

King Fahd Sports City Stadium menjadi salah satu venue paling vital di turnamen nanti. Stadion megah di Riyadh itu dijadwalkan menjadi lokasi pertandingan pembuka tuan rumah Arab Saudi melawan Palestina pada 7 Januari 2027.

Tak hanya itu, stadion tersebut juga akan menggelar sejumlah laga penting lainnya seperti Suriah kontra Kyrgyzstan, Arab Saudi melawan Oman, hingga duel Iran menghadapi Suriah. Bahkan, King Fahd Stadium juga dipastikan menjadi venue partai final Piala Asia 2027.

Sementara itu, Aramco Stadium di Khobar juga masuk dalam daftar stadion yang akan digunakan sejak fase grup.

Stadion ini dijadwalkan menggelar pertandingan Australia kontra Singapura hingga laga Timnas Indonesia melawan Qatar pada 16 Januari 2027.

