Persebaya Surabaya Akhiri Puasa Gelar 6 Tahun, Bonek Bidik Treble Winner Musim Ini

Persebaya mengakhiri puasa gelar selama enam tahun setelah juara Piala Presiden 2026. Bonek kini berharap Green Force meraih treble winner. (Antara Foto)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya mengakhiri puasa gelar. Kamis (6/8) malam, Green Force menahbiskan diri menjadi juara Piala Presiden 2026. Itu setelah Green Force menang 6-5 atas Persib Bandung dalam babak adu penalti di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.
Terakhir kali Persebaya meraih gelar juara pada 2020 dengan menjuarai Piala Gubernur Jawa Timur.
Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, sangat lega. Dia tak kuasa menahan air mata. Seusai pertandingan, pelatih asal Portugal itu menangis sesenggukan di pinggir lapangan.
"Kami membawa pulang trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya Surabaya. Setelah bertahun-tahun kami tanpa trofi besar, sekarang semua kutukan berhenti. Pada 6 Agustus 2026, Persebaya punya trofi lagi," kata Tavares dalam sesi konferensi pers usai laga.
Menurut Tavares, Persebaya layak mendapatkan gelar juara sekaligus menyudahi status Green Force sebagai tim yang sudah lama puasa gelar.
"Saya rasa para pemain layak mendapatkan gelar ini karena tidak mudah bermain dengan waktu pemulihan yang sangat mepet. Ini adalah momen yang fantastis," ujar pelatih 46 tahun itu.
Gelar juara Persebaya makin sempurna dengan dinobatkannya kapten tim Francisco Rivera sebagai pemain terbaik Piala Presiden 2026 dan Bonek sebagai suporter terbaik.
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Setelah menjadi yang terbaik di turnamen pramusim, pendukung Persebaya berharap tim kebanggaannya bisa meraih trofi-trofi juara lainnya.
Salah seorang pentolan Bonek, Husin Ghozali, mengaku senang dengan prestasi Persebaya pada pramusim.
"Tapi kalau dari saya pribadi, tentu saya ingin Persebaya meraih treble winner. Selain juara Piala Presiden, semoga Persebaya bisa menjadi juara Super League dan Piala Liga," ujarnya kepada Jawa Pos.
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