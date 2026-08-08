Persebaya Dapat Rp 8 Miliar Juara Piala Presiden 2026, Bernardo Tavares Tak Tahu Uangnya untuk Apa

Bernardo Tavares menyerahkan urusan pemanfaatan hadiah Rp 8 miliar juara Piala Presiden 2026 kepada manajemen Persebaya. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Dompet manajemen Persebaya Surabaya menebal. Maklum, mereka baru saja keluar sebagai juara Piala Presiden 2026. Sebagai kampiun, Green Force mendapatkan hadiah Rp 8 miliar. Jumlah yang cukup fantastis. Apalagi, tim hanya menjalani lima laga sepanjang turnamen.
Lantas, akan digunakan untuk apa uang hadiah tersebut? Ketika ditanya soal itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku belum tahu.
"Karena saya belum menerima hadiahnya. Mungkin perwakilan klub yang akan menerimanya," kata Tavares dalam sesi konferensi pers usai laga, Kamis (6/8) malam.
Namun, ketika ditanya apakah uang itu akan dipakai untuk mendatangkan pemain baru, Tavares belum berani memastikan.
"Saya rasa pertanyaan itu lebih pas ditanyakan kepada pihak manajemen, bukan kepada pelatih. Apakah saya akan merekrut pemain baru? Saya tidak tahu," ujar mantan pelatih PSM Makassar itu.
Saat ini, Green Force masih memiliki satu slot pemain asing. Persebaya baru memiliki 10 pemain asing. Seharusnya, uang hadiah tersebut lebih dari cukup untuk melengkapi slot pemain asing.
Namun, Tavares masih ingin menikmati momen juara.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Bonek dan Bonita. Saya berharap kalian semua datang ke Stadion Gelora Bung Tomo dalam laga persahabatan melawan Penang FC (15/8). Penuhi stadion sebagai bentuk penghargaan kepada para pemain," tegasnya.
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