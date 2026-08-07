Persebaya Makin Solid usai Piala Presiden 2026, Bidik Juara Super League

JawaPos.com – Gelaran Piala Presiden 2026 sangat disyukuri Persebaya Surabaya. Sebab, turnamen pramusim itu membuat tim menjadi lebih solid. Apalagi, Green Force musim ini merekrut banyak pemain baru, mulai dari Yuran Fernandes, Miguel Pereira, Alex Martins, hingga Reza Arya.

Bermain dalam lima laga di Piala Presiden 2026 membuat chemistry para pemain lama dan pemain anyar semakin padu.

"Kalau dari saya, turnamen ini membuat saya yakin Persebaya bisa mempersiapkan diri dengan matang. Ini bagus bagi Persebaya untuk bersiap menghadapi kompetisi musim depan," kata gelandang Persebaya, Toni Firmansyah.

Green Force memiliki target tinggi di musim 2026-2027. Yaitu ingin meraih gelar juara Super League, sekaligus memberikan kado manis hari jadi klub yang ke-100 tahun depan. Tentu saja, kerja keras di Piala Presiden 2026 menjadi modal berharga untuk mengarungi kompetisi.

Winger anyar Persebaya, Miguel Pereira, juga senang dengan adanya Piala Presiden. Apalagi, dia mengetahui banyak rotasi pemain yang dilakukan.

"Karena dengan tampil bersama pemain yang belum pernah turun, itu bagus sebagai tim," kata pemain asal Portugal itu kepada Jawa Pos.

Dengan begitu, Miguel sudah mengetahui karakter rekan-rekan setimnya.

"Jadi, tim ini bisa semakin siap ketika kompetisi Super League sudah dimulai," jelas pemain berusia 27 tahun itu.

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Di Piala Presiden 2026 pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, memang sengaja menurunkan banyak pemain. Dalam sesi konferensi pers pada 26 Juli, pelatih asal Portugal itu mengaku memiliki tujuan utama.