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Jumat, 7 Agustus 2026 | 18.38 WIB

Persebaya Makin Solid usai Piala Presiden 2026, Bidik Juara Super League

Persebaya menilai Piala Presiden 2026 menjadi ajang penting membangun chemistry pemain lama dan anyar sebagai modal menghadapi Super League. (Piala Presiden 2026) - Image

Persebaya menilai Piala Presiden 2026 menjadi ajang penting membangun chemistry pemain lama dan anyar sebagai modal menghadapi Super League. (Piala Presiden 2026)

JawaPos.com – Gelaran Piala Presiden 2026 sangat disyukuri Persebaya Surabaya. Sebab, turnamen pramusim itu membuat tim menjadi lebih solid. Apalagi, Green Force musim ini merekrut banyak pemain baru, mulai dari Yuran Fernandes, Miguel Pereira, Alex Martins, hingga Reza Arya.

Bermain dalam lima laga di Piala Presiden 2026 membuat chemistry para pemain lama dan pemain anyar semakin padu.

"Kalau dari saya, turnamen ini membuat saya yakin Persebaya bisa mempersiapkan diri dengan matang. Ini bagus bagi Persebaya untuk bersiap menghadapi kompetisi musim depan," kata gelandang Persebaya, Toni Firmansyah.

Green Force memiliki target tinggi di musim 2026-2027. Yaitu ingin meraih gelar juara Super League, sekaligus memberikan kado manis hari jadi klub yang ke-100 tahun depan. Tentu saja, kerja keras di Piala Presiden 2026 menjadi modal berharga untuk mengarungi kompetisi.

Winger anyar Persebaya, Miguel Pereira, juga senang dengan adanya Piala Presiden. Apalagi, dia mengetahui banyak rotasi pemain yang dilakukan.

"Karena dengan tampil bersama pemain yang belum pernah turun, itu bagus sebagai tim," kata pemain asal Portugal itu kepada Jawa Pos.

Dengan begitu, Miguel sudah mengetahui karakter rekan-rekan setimnya.

"Jadi, tim ini bisa semakin siap ketika kompetisi Super League sudah dimulai," jelas pemain berusia 27 tahun itu.

Di Piala Presiden 2026 pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, memang sengaja menurunkan banyak pemain. Dalam sesi konferensi pers pada 26 Juli, pelatih asal Portugal itu mengaku memiliki tujuan utama.

"Saya ingin melihat bagaimana perkembangan para pemain sebelum turun di kompetisi yang sesungguhnya," tutup pelatih yang membawa PSM Makassar menjadi juara Liga 1 2022-2023 itu. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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