Persebaya Makin Solid usai Piala Presiden 2026, Bidik Juara Super League

Persebaya menilai Piala Presiden 2026 menjadi ajang penting membangun chemistry pemain lama dan anyar sebagai modal menghadapi Super League. (Piala Presiden 2026)
JawaPos.com – Gelaran Piala Presiden 2026 sangat disyukuri Persebaya Surabaya. Sebab, turnamen pramusim itu membuat tim menjadi lebih solid. Apalagi, Green Force musim ini merekrut banyak pemain baru, mulai dari Yuran Fernandes, Miguel Pereira, Alex Martins, hingga Reza Arya.
Bermain dalam lima laga di Piala Presiden 2026 membuat chemistry para pemain lama dan pemain anyar semakin padu.
"Kalau dari saya, turnamen ini membuat saya yakin Persebaya bisa mempersiapkan diri dengan matang. Ini bagus bagi Persebaya untuk bersiap menghadapi kompetisi musim depan," kata gelandang Persebaya, Toni Firmansyah.
Green Force memiliki target tinggi di musim 2026-2027. Yaitu ingin meraih gelar juara Super League, sekaligus memberikan kado manis hari jadi klub yang ke-100 tahun depan. Tentu saja, kerja keras di Piala Presiden 2026 menjadi modal berharga untuk mengarungi kompetisi.
Winger anyar Persebaya, Miguel Pereira, juga senang dengan adanya Piala Presiden. Apalagi, dia mengetahui banyak rotasi pemain yang dilakukan.
"Karena dengan tampil bersama pemain yang belum pernah turun, itu bagus sebagai tim," kata pemain asal Portugal itu kepada Jawa Pos.
Dengan begitu, Miguel sudah mengetahui karakter rekan-rekan setimnya.
"Jadi, tim ini bisa semakin siap ketika kompetisi Super League sudah dimulai," jelas pemain berusia 27 tahun itu.
Baca Juga:Nadeo dan Rizky Ridho Jadi Saksi Kemenangan Terakhir Timnas Indonesia atas Singapura di Piala AFF
Di Piala Presiden 2026 pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, memang sengaja menurunkan banyak pemain. Dalam sesi konferensi pers pada 26 Juli, pelatih asal Portugal itu mengaku memiliki tujuan utama.
"Saya ingin melihat bagaimana perkembangan para pemain sebelum turun di kompetisi yang sesungguhnya," tutup pelatih yang membawa PSM Makassar menjadi juara Liga 1 2022-2023 itu.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi