Rapor 30 Tahun Timnas Indonesia di Piala AFF: 11 Pelatih, 6 Runner-up, Kapan Juara!

JawaPos.com - Rapor buruk kembali ditorehkan Timnas Indonesia saat berlaga di kejuaraan sepak bola Asia Tenggara. Pada Piala AFF 2026, skuad Garuda kembali gagal lolos dari fase grup, mengulangi pencapaian edisi sebelumnya.
Kegagalan dua kali secara beruntun terhenti di fase grup, mengulangi prestasi buruk edisi 2012 dan 2014 saat dilatih Nil Maizar dan Alfred Riedl. Pada tahun ini, John Herdman mengikuti jejak juru taktik Korea Selatan, Shin Tae-yong, dengan gagal melangkah ke semifinal.
Berada di Grup A bersama juara bertahan Vietnam, Indonesia harus menelan kekalahan telak tiga gol dari sang lawan di Stadion Pakansari, Bogor, serta hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga penentuan. Alhasil, Thom Haye dan rekan hanya meraih tujuh poin dan bertengger di posisi tiga klasemen.
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Kegagalan edisi kali ini terasa menyakitkan mengingat lebih dari lima pemain keturunan didikan sepak bola Eropa berada di dalam skuad. Kehadiran Jordi Amat, Thom Haye, Eliano Reijnders, Sandy Walsh, hingga Ivar Jenner belum juga mampu membawa trofi bergengsi ASEAN ke tanah air.
Selain soal pemain, dalam 30 tahun gelaran Piala AFF sejak 1996, total 11 pelatih telah menukangi skuad Garuda. Dari pelatih lokal seperti Danurwindo, Nandar Iskandar, hingga pelatih internasional seperti Alfred Riedl hingga Ivan Kolev, juga belum bisa mewujudkan mimpi para pecinta sepak bola Indonesia.
1996: Peringkat 4 — Danurwindo
1998: Peringkat 3 — Rusdy Bahalwan
2000: Runner-up — Nandar Iskandar
2002: Runner-up — Ivan Kolev
2004: Runner-up — Peter Withe
2007: Fase Grup — Ivan Kolev
2008: Semifinal — Benny Dollo
2010: Runner-up — Alfred Riedl
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