Kartu Merah Pemain Singapura Dibatalkan! 4 Fakta Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Semifinal Piala AFF

JawaPos.com — Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026), sekaligus mengakhiri perjalanan skuad Garuda di fase grup.

Hasil tersebut terasa pahit karena Indonesia sempat unggul melalui Ragnar Oratmangoen sebelum Ilhan Fandi menyamakan skor pada menit ke-66.

Hasil imbang itu membuat Timnas Indonesia gagal mengamankan tiket ke babak semifinal Piala AFF 2026, sedangkan Singapura melanjutkan langkah ke fase gugur.

Skuad asuhan John Herdman sebenarnya memiliki momentum setelah Ragnar mencetak gol pada awal babak kedua, tetapi keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir.

Singapura menemukan gol penyeimbang melalui Ilhan Fandi pada menit ke-66 setelah terjadi situasi yang melibatkan Cahya Supriadi dan Rizky Ridho.

Skor 1-1 kemudian bertahan sampai peluit panjang, membuat Timnas Indonesia harus menerima kenyataan tersingkir dari turnamen lebih awal.

Keenam Kalinya Timnas Indonesia Gagal Lolos dari Fase Grup Kegagalan menembus semifinal Piala AFF 2026 membuat Timnas Indonesia kembali mencatat hasil kurang menggembirakan dalam sejarah keikutsertaannya di turnamen tersebut.

Skuad Garuda kini sudah enam kali gagal melewati fase grup setelah sebelumnya mengalami nasib serupa pada edisi 2007, 2012, 2014, 2018, dan 2024.