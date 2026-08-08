Instagram Song Ui-young Diserbu Suporter Usai Kartu Merah Batal, Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal

JawaPos.com — Kanal Instagram Song Ui-young diserbu kritik oknum suporter setelah Singapura menahan imbang Timnas Indonesia 1-1 pada laga terakhir fase grup Piala AFF 2026 pada Jumat (7/8/2026).

Sorotan mengarah kepada pemain Singapura tersebut setelah kartu merahnya pada menit ke-55 dibatalkan wasit Abdullah Salim Khalfan Al Amouri melalui pemeriksaan VAR, sementara hasil imbang membuat Timnas Indonesia tersingkir dari turnamen.

Mengapa Instagram Song Ui-young Diserbu Oknum Suporter? Instagram pribadi Song Ui-young dibanjiri komentar bernada kritik setelah laga Timnas Indonesia melawan Singapura berakhir 1-1.

Sejumlah oknum suporter melampiaskan kekecewaan di kanal pemain Singapura itu setelah keputusan wasit membatalkan kartu merah mantan pemain Persebaya Surabaya itu ikut menjadi sorotan.

Komentar yang muncul cukup beragam, mulai dari sindiran hingga tudingan terkait keputusan wasit yang menguntungkan Song Ui-young.

“Waiting for karma,” tulis salah satu suporter di kolom komentar Instagram Song Ui-young.

Ada pula oknum suporter yang melontarkan tudingan lebih serius kepada pemain Singapura tersebut.

“Menurutku, kamu menyuap wasit agar terhindar dari kartu merah, supaya kamu bisa bermain di semifinal,” tulis salah satu suporter.