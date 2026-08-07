Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Semifinal Piala AFF 2026, Erick Thohir Langsung Evaluasi

Ekspresi pesepak bola Timnas Indonesia Mitchell Baker (kanan) usai gagal mencetak peluang gol saat melawan Timnas Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia lawan Singapura di Piala AFF 2026. Mitchell Baker jadi kartu AS skuad Garuda untuk tiket semifinal penting. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan federasi akan melakukan evaluasi atas hasil minor tersebut.
Timnas Indonesia dipastikan gagal merebut kemenangan menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. Skuad Garuda bermain imbang 1-1 di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8) malam WIB.
Skuad Garuda sejatinya unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-47. Namun, Singapura berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-66 lewat Ilhan Fandi.
Timnas Indonesia gagal lolos setelah finis peringkat ketiga dengan tujuh poin. Sementara Vietnam keluar sebagai juara grup dengan koleksi 10 poin, dan Singapura mengekor di runner-up dengan delapan poin.
Erick Thohir menyampaikan apresiasinya kepada skuad Timnas Indonesia. Menurutnya, armada John Herdman telah berjuang keras untuk bisa menumbangkan Singapura, meski hasilnya berujung imbang.
“Terima kasih untuk seluruh pemain, pelatih dan ofisial Timnas Indonesia yang telah berjuang di ASEAN Championship 2026,” tulis Erick dalam akun instagramnya, Jumat (7/8/2026).
Namun Erick menegaskan bahwa PSSI akan segera melakukan evaluasi atas hasil minor tersebut. Evaluasi tersebut dilakukan agar Timnas Indonesia bisa lebih siap menatap turnamen penting selanjutnya seperti FIFA ASEAN Cup 2026 pada September mendatang.
“Kami akan melakukan evaluasi terhadap hasil di ASEAN Championship 2026 agar Timnas Indonesia lebih siap untuk menghadapi sejumlah turnamen penting ke depan,” terang Erick.
Timnas Indonesia sejatinya mengawali turnamen dengan meyakinkan. Kamboja dihantam 5-1 pada laga pembuka Grup A, sebelum Timor Leste kembali ditaklukkan dengan skor 3-0.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan