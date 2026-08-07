Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Semifinal Piala AFF 2026, Erick Thohir Langsung Evaluasi

JawaPos.com - Timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan federasi akan melakukan evaluasi atas hasil minor tersebut.

Timnas Indonesia dipastikan gagal merebut kemenangan menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. Skuad Garuda bermain imbang 1-1 di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8) malam WIB.

Skuad Garuda sejatinya unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-47. Namun, Singapura berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-66 lewat Ilhan Fandi.

Timnas Indonesia gagal lolos setelah finis peringkat ketiga dengan tujuh poin. Sementara Vietnam keluar sebagai juara grup dengan koleksi 10 poin, dan Singapura mengekor di runner-up dengan delapan poin.

Erick Thohir menyampaikan apresiasinya kepada skuad Timnas Indonesia. Menurutnya, armada John Herdman telah berjuang keras untuk bisa menumbangkan Singapura, meski hasilnya berujung imbang.

“Terima kasih untuk seluruh pemain, pelatih dan ofisial Timnas Indonesia yang telah berjuang di ASEAN Championship 2026,” tulis Erick dalam akun instagramnya, Jumat (7/8/2026).

Namun Erick menegaskan bahwa PSSI akan segera melakukan evaluasi atas hasil minor tersebut. Evaluasi tersebut dilakukan agar Timnas Indonesia bisa lebih siap menatap turnamen penting selanjutnya seperti FIFA ASEAN Cup 2026 pada September mendatang.

“Kami akan melakukan evaluasi terhadap hasil di ASEAN Championship 2026 agar Timnas Indonesia lebih siap untuk menghadapi sejumlah turnamen penting ke depan,” terang Erick.