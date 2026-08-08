Potensi Duel Semifinal Piala AFF 2026: Singapura Tantang Thailand, Vietnam vs Malaysia

JawaPos.com - Vietnam dan Singapura sudah memastikan diri lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026. Duel sengit pun berpotensi tersaji di babak semifinal, karena dari Grup B, ada Thailand dan Malaysia yang berpeluang besar untuk lolos ke babak tersebut.

Vietnam lolos ke semifinal dengan status juara Grup A usai mengemas 10 poin. Torehan poin tersebut diraih tim berjuluk The Golden Star Warriors dengan catatan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Kepastian Vietnam lolos sebagai juara grup didapat setelah menang meyakinkan atas Kamboja dengan skor 3-1 di laga terakhir Grup A. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Nasional My Dinh, Vietnam, Jumat (7/8) kemarin.

Sementara, Singapura menemani Vietnam sebagai runner-up Grup A. Skuad arahan Gavin Lee itu lolos ke fase gugur dengan koleksi delapan poin, hasil dari dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Tim berjulukkan The Lions itu lolos ke babak gugur setelah berhasil menahan imbang Timnas Indonesia dengan skor 1-1 di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8) kemarin. Tampil di hadapan pendukungnya, Singapura berhasil buat Skuad Garuda menelan pil pahit karena gagal lolos semifinal.

Ya, hasil imbang dalam laga pamungkas tersebut membuat Timnas Indonesia gagal melaju ke fase gugur. Skuad Garuda finis posisi ketiga dengan koleksi tujuh poin, hasil dari dua kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.

Kini, Vietnam dan Singapura masih akan menunggu calon lawan dari Grup B yang akan dihadapi di babak semifinal. Pertandingan terakhir grup tersebut baru akan dimainkan hari ini, Sabtu (8/8) pukul 20.00 WIB. Yakni antara Thailand vs Myanmar, dan Malaysia vs Filipina.

Peta persaingan di Grup B sendiri terbilang ketat. Thailand memimpin dengan sembilan poin, diikuti Myanmar dan Malaysia yang mengoleksi enam poin. Sementara Filipina di posisi keempat dengan tiga poin. Di atas kertas, Thailand dan Malaysia jadi tim yang berpeluang besar untuk mengamankan dua tiket semifinal.