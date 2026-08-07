Imbang 1-1 Lawan Singapura, Timnas Indonesia Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2026

Pemain Timnas Indonesia usai menelan kekalahan dari Vietnam / Dery Ridwansah JawaPos.com
JawaPos.com - Timnas Indonesia gagal lolos semifinal usai ditahan imbang Singapura dengan skor 1-1 di laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8) pukul 20.00 WIB.
Timnas Indonesia langsung menciptakan peluang emas pada menit kedua lewat Mitchell Baker. Namun sayang sontekannya masih bisa diblok dengan sangat baik oleh pemain Singapura, Nur Muhammad Shah.
Skuad Garuda memegang kendali permainan. Akan tetapi, serangan-serangan yang dilancarkan Thom Haye kerap dipatahkan oleh barisan pertahanan The Lions -julukan Timnas Singapura.
Pada menit ke-20, Timnas Indonesia kembali mendapatkan momentum lewat Mitchell Baker. Tapi, penyerang berusia 19 tahun itu justru kehilangan bola setelah kalah duel dengan salah satu pemain bertahan Singapura.
Singapura nyaris menjebol gawang Timnas Indonesia pada menit ke-24 lewat sontekan Song Uiyong setelah memanfaatkan umpan Lionel Tan. Untungnya, sontekan keras eks pemain Persebaya Surabaya itu masih bisa ditepis Cahya Supriadi.
Selang empat menit, Mitchell Baker kembali mengancam gawang Singapura, namun sundulannya berhasil di ditepis kiper Mohamad Izwan. Dua menit kemudian, giliran The Lions yang mendapatkan peluang emas lewat sontekan Ilhan Fandi, tapi bisa ditepis Cahya Supriadi.
Memasuki lima menit akhir, kedua kesebelasan terus jual beli serangan. Namun tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga pertama. Singapura vs Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol.
Usai turun minum, Timnas Indonesia langsung tancap gas. Skuad Garuda sukses mencetak gol keunggulan pada menit ke-47 lewat sontekan Ragnar Oratmangoen usai memanfaatkan umpan silang Dony Tri Pamungkas.
Pada menit ke-57, Timnas Indonesia kembali mengancam gawang Singapura lewat tendangan jarak jauh Thom Haye. Namun tendangan keras itu masih bisa ditangkap kiper Mohamad Izwan. Tak lama kemudian, kontroversi sempat terjadi setelah wasit mengeluarkan kartu merah untuk Song Ui-yong
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