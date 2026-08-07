Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.49 WIB

Kalah di Final Piala Presiden 2026, Igor Tolic Sebut Persib Sudah Tunjukkan Mental Juara

Igor Tolic membeberkan gaya main Persebaya Surabaya jelang final Piala Presiden 2026 kontra Persib Bandung. (Persib) - Image

Igor Tolic membeberkan gaya main Persebaya Surabaya jelang final Piala Presiden 2026 kontra Persib Bandung. (Persib)

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, tetap memberikan apresiasi tinggi kepada anak asuhnya meski gagal mengangkat trofi Piala Presiden 2026.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, perjalanan Maung Bandung sepanjang turnamen telah menunjukkan karakter, semangat juang, dan mentalitas yang menjadi modal penting menghadapi kompetisi resmi musim 2026/27.

Persib harus puas menjadi runner-up setelah kalah 5-6 dari Persebaya Surabaya melalui drama adu penalti pada laga final di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026).

Sebelumnya kedua tim bermain imbang 1-1 hingga waktu normal berakhir.
Dalam konferensi pers usai pertandingan, Tolic lebih dulu memberikan selamat kepada Persebaya yang dinilainya tampil konsisten sejak fase awal turnamen.

"Selamat untuk Persebaya. Mereka tampil sangat baik sepanjang turnamen dan layak menjadi pemenang," ujar Tolic.

Meski gagal membawa pulang gelar, Tolic menilai banyak hal positif yang berhasil diraih Persib selama turnamen pramusim tersebut.

Salah satunya adalah keberanian tim memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda untuk merasakan atmosfer pertandingan kompetitif.

Beberapa nama seperti Nazriel Alfaro Syahdan, Rafi Rasyiq, Adzikry Fadlillah, Faris Abdul Hafizh, hingga Ikhwan Ali Tanamal mendapat menit bermain dan mampu menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.

Menurut Tolic, keberhasilan mencapai partai final juga patut diapresiasi mengingat Persib tidak tampil dengan komposisi pemain terbaik akibat berbagai kendala yang dihadapi sepanjang turnamen.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ada Ramadhan Sananta Hingga Ricky Pratama! 4 Reaksi Pemain Persebaya Usai Juara Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Ada Ramadhan Sananta Hingga Ricky Pratama! 4 Reaksi Pemain Persebaya Usai Juara Piala Presiden 2026

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 01.06 WIB

Persebaya Makin Solid usai Piala Presiden 2026, Bidik Juara Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Makin Solid usai Piala Presiden 2026, Bidik Juara Super League

Jumat, 7 Agustus 2026 | 18.38 WIB

Shin Tae-yong Puji Pemain Muda Persija Jakarta, Usai Rebut Peringkat Ketiga Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Shin Tae-yong Puji Pemain Muda Persija Jakarta, Usai Rebut Peringkat Ketiga Piala Presiden 2026

Jumat, 7 Agustus 2026 | 18.08 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore