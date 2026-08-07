Kalah di Final Piala Presiden 2026, Igor Tolic Sebut Persib Sudah Tunjukkan Mental Juara

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, tetap memberikan apresiasi tinggi kepada anak asuhnya meski gagal mengangkat trofi Piala Presiden 2026.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, perjalanan Maung Bandung sepanjang turnamen telah menunjukkan karakter, semangat juang, dan mentalitas yang menjadi modal penting menghadapi kompetisi resmi musim 2026/27.

Persib harus puas menjadi runner-up setelah kalah 5-6 dari Persebaya Surabaya melalui drama adu penalti pada laga final di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026).

Sebelumnya kedua tim bermain imbang 1-1 hingga waktu normal berakhir.

Dalam konferensi pers usai pertandingan, Tolic lebih dulu memberikan selamat kepada Persebaya yang dinilainya tampil konsisten sejak fase awal turnamen.

"Selamat untuk Persebaya. Mereka tampil sangat baik sepanjang turnamen dan layak menjadi pemenang," ujar Tolic.

Meski gagal membawa pulang gelar, Tolic menilai banyak hal positif yang berhasil diraih Persib selama turnamen pramusim tersebut.

Salah satunya adalah keberanian tim memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda untuk merasakan atmosfer pertandingan kompetitif.

Beberapa nama seperti Nazriel Alfaro Syahdan, Rafi Rasyiq, Adzikry Fadlillah, Faris Abdul Hafizh, hingga Ikhwan Ali Tanamal mendapat menit bermain dan mampu menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.