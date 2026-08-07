Ada Ramadhan Sananta Hingga Ricky Pratama! 4 Reaksi Pemain Persebaya Usai Juara Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Pemain Persebaya Surabaya merayakan gelar juara Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung di laga final. Pertandingan yang berakhir dengan skor 1-1 (6-5 adu penalti) tersebut dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8).

Setelah gol penalti dari Gledson yang sukses menjebol gawang Persib, seluruh skuad Persebaya langsung turun ke lapangan. Mereka merayakan gelar Piala Presiden untuk pertama kalinya sejak digelar pada 2015.

Selain di lapangan, para pemain Persebaya juga merayakannya di sosial media. Nah, berikut ini merupakan empat reaksi pemain lokal Persebaya merayakan gelar juara Piala Presiden 2026.

1. Reza Arya Pratama: Ini baru permulaan Reza Arya Pratama menjadikan gelar Piala Presiden 2026 sebagai awal permulaan bagi Persebaya mengarungi musim 2026/2027. Ia mengucapkan terima kasih kepada Bonek dan Bonita dan mempersembahkan gelar Piala Presiden 2026 untuk mereka.

"Ini baru permulaan, tapi kita harus menikmati setiap langkah perjalanan. Terima kasih atas dukungan luar biasa Anda. Penggemar kami benar-benar layak mendapatkan momen seperti ini," tulis kiper 26 tahun tersebut di Instagram.

Pada babak adu penalti, Reza Arya bermain gemilang bagi Persebaya. Ia sukses menepis dua tendangan penalti pemain Persib.

2. Koko Ari: Alhamdulillah Koko Ari mengucapkan syukur atas gelar juara Piala Presiden 2026 yang diraih Persebaya. Pemain berusia 26 tahun tersebut menuliskan bahwa gelar tersebut adalah modal penting untuk musim 2026/2027.

"Alhamdulillah awal yang baik. Thanks to Allah," tulis Koko Ari Instagram. Sebuah pesan singkat yang menunjukkan ucapan syukur pemain nomor punggung 33 tersebut.

3. Ramadhan Sananta: Siap untuk musim depan Ramadhan Sananta merasa senang bisa menyelesaikan laga pramusim dengan gelar juara Piala Presiden 2026. Penyerang anyar Persebaya tersebut sudah siap menjalani musim 2026/2027.