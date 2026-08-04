Erick Thohir Dukung Khiev Sameth Kembali Pimpin AFF Periode 2026-2031, Ini Alasannya

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan mendukung penuh Mayor Jenderal Khiev Sameth melanjutkan kepemimpinan sebagai Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) periode 2026-2031. Menurut Erick, AFF telah menunjukkan banyak kemajuan di bawah komando figur asal Kamboja tersebut.

Erick Thohir menilai keberlanjutan kepemimpinan AFF penting bagi perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Stabilitas kepemimpinan dibutuhkan agar momentum kebangkitan sepak bola kawasan Asia Tenggara dapat terus terjaga.

"Di bawah kepemimpinan Presiden AFF, Gen. Khiev Sameth, AFF terus menjadi kekuatan yang menyatukan sepak bola Asia Tenggara. AFF berkomitmen besar dalam memperkuat kolaborasi antar asosiasi anggota serta meningkatkan kualitas kompetisi di kawasan kita," kata Erick Thohir dalam keterangan resmi PSSI, Selasa (4/8).

Kepercayaan AFF terhadap PSSI juga menjadi landasan kuat bagi dukungan ini. Pasalnya, Indonesia dipercaya AFF untuk menjadi tuan rumah berbagai turnamen dalam tiga tahun terakhir.

"AFF sudah percaya dengan transformasi yang dilakukan PSSI. Kepercayaan ini terbukti nyata dari event-event AFF yang dilaksanakan di Indonesia, seperti ASEAN U-23 Championship 2025, ASEAN U-19 Boys' Championship 2024 dan 2026, ASEAN U-17 Boys' Championship 2024 dan 2026, ASEAN U-19 Women's Championship 2025, serta ASEAN U-16 Girls' Championship 2025," terang Erick.

Erick juga menyoroti semakin besarnya kepercayaan FIFA kepada negara-negara Asia Tenggara sebagai penyelenggara berbagai turnamen internasional, seperti yang teranyar Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Kondisi tersebut membutuhkan kepemimpinan AFF yang kuat dan berkesinambungan.

"Keberlanjutan kepemimpinan sangat penting karena Asia Tenggara sedang membangun kompetisi level dunia. FIFA telah mempercayakan sejumlah agenda mereka di Asia Tenggara, seperti FIFA World Cup U-17 2023 dan FIFA Series 2026 di Indonesia, FIFA Women's World Cup 2023 di Australia, FIFA Women's Futsal World Cup 2025 di Filipina, dan yang paling membanggakan, Indonesia akan menjadi tuan rumah turnamen perdana FIFA ASEAN Cup 2026," jelas Erick.

PSSI berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan AFF dan seluruh asosiasi anggota dalam meningkatkan kualitas sepak bola kawasan. Dukungan terhadap Khiev Sameth disebut sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan program pengembangan sepak bola Asia Tenggara.