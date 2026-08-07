Jalani Laga Hidup Mati Kontra Singapura, Erick Thohir Yakin Timnas Indonesia Beri Penampilan Terbaik

Ketum PSSI sekaligus Menpora, Erick Thohir / Dok: Kemenpora RI
JawaPos.com - Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir, bicara mengenai laga hidup-mati Timnas Indonesia menghadapi Singapura di laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. Ia meyakini Skuad Garuda bakal menampilkan performa terbaiknya dalam laga krusial tersebut.
Timnas Indonesia menjalani laga tandang menghadapi Singapura di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8/2026) pukul 20.00 WIB. Skuad Garuda wajib mengunci kemenangan dalam laga tersebut, jika ingin lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026.
Erick menyadari bahwa pertandingan melawan Singapura merupakan partai hidup-mati bagi Timnas Indonesia. Dia menyebut laga ini menjadi bagian penting dalam proses pembentukan karakter tim, terutama untuk mempersiapkan kekuatan Timnas Indonesia yang menargetkan lolos Piala Dunia 2030.
"Ya, partai hidup mati yang saya rasa Coach John akan hadapi dengan para pemain. Tapi saya sebagai Ketua PSSI mendukung penuh Coach John dan para pemain. Dan ini bagian daripada pembangunan karakter tim untuk persiapan masa depan tim nasional," kata Erick kepada wartwan, dikutip Jumat (7/8/2026).
Erick memahami, laga melawan Singapura memang tak mudah bagi Timnas Indonesia. Apalagi, Skuad Garuda juga tampil tidak dalam kekuatan penuh, dalam artian tanpa pemain-pemain abroad.
Di Piala AFF 2026, pelatih John Herdman memadukan pemain senior berpengalaman dan pemain muda. Meski demikian, Erick tetap yakin Timnas Indonesia bakal tampil habis-habisan memberikan segalanya demi membawa tim Garuda lolos ke fase gugur.
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"Ya, kita tahu banyak pemain muda yang disiapkan oleh Coach John, ya, yang ada untuk tim saat ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi bakal pembibitan juga, pembentukan tim daripada untuk menuju 2030," ujarnya.
"Dan tentu ingat, masih ada FIFA ASEAN, masih ada AFC. Jadi kita harus support Coach John dan tim nasional, di kala baik dan tidak baik. Tapi saya yakin mereka akan berikan yang terbaik," tambah Erick.
Asal tahu saja, Timnas Indonesia saat ini dalam situasi terjepit. Skuad Garuda menghuni posisi ketiga klasemen sementara Grup A dengan raihan enam poin, terpaut satu angka saja dari Vietnam dan Singapura yang menempati posisi dua teratas.
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