Timnas Indonesia Gagal Lolos Grup Piala AFF 2026, John Herdman Bicara Dewi Fortuna

JawaPos.com – Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada laga terakhir Grup A di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat (7/8) malam WIB. Pelatih John Herdman menilai Skuad Garuda sebenarnya tampil cukup baik, tetapi dewi fortuna tidak berpihak kepada mereka. Herdman menyebut Timnas Indonesia memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Skuad Garuda juga dinilainya mampu menguasai jalannya laga, tetapi gagal memaksimalkan kesempatan yang didapat.

“Kami harus memberikan apresiasi kepada Singapura. Mereka menunjukkan daya juang yang luar biasa dan bermain dengan organisasi yang baik,” kata Herdman, dilansir dari Channel News Asia, Sabtu (8/8/2026).

Pelatih asal Inggris itu menegaskan penampilan Singapura bukan satu-satunya alasan Indonesia gagal meraih kemenangan. Menurut Herdman, anak asuhnya juga mampu mengontrol pertandingan dengan baik.

“Namun, kami memiliki cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan tersebut. Kami memiliki penguasaan bola dan kontrol yang cukup,” terang dia.

Masalahnya, peluang yang dimiliki Timnas Indonesia tidak berujung menjadi gol kemenangan. Kondisi tersebut membuat Herdman menyebut faktor keberuntungan turut memengaruhi hasil pertandingan.

“Namun, terkadang dewi fortuna memang tidak berpihak kepada kami,” ujar dia.

Hasil imbang tersebut membuat Singapura mengamankan tiket ke semifinal sebagai runner-up Grup A dengan koleksi delapan poin. Tim asuhan Gavin Lee itu menemani Vietnam yang keluar sebagai juara grup dengan 10 poin.

Timnas Indonesia harus puas berada di posisi ketiga dengan tujuh poin. Kegagalan tersebut membuat Skuad Garuda kembali gagal mencapai semifinal dalam dua edisi beruntun.

Bagi Herdman, hasil tersebut menjadi penutup mengecewakan bagi perjalanan Indonesia di turnamen ini. Skuad Garuda sebenarnya memiliki peluang untuk melanjutkan perjalanan, tetapi hasil akhir melawan Singapura membuat mereka harus mengakhiri kiprah di fase grup.