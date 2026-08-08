Ranking FIFA Timnas Indonesia Usai Gagal di Fase Grup Piala AFF 2026, Masih di Posisi 118 Dunia

JawaPos.com — Ranking FIFA Timnas Indonesia turun tipis usai gagal lolos dari fase grup Piala AFF 2026, meski mengantongi dua kemenangan atas Kamboja dan Timor Leste.

Hasil imbang 1-1 kontra Singapura dan kekalahan 0-3 dari Vietnam membuat Timnas Indonesia kehilangan poin, dengan posisi tetap di peringkat 118 dunia dan koleksi 1.157,05 poin.

Timnas Indonesia Kehilangan Poin di Dua Laga Krusial Timnas Indonesia mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil negatif selama fase grup Piala AFF 2026, dengan total perubahan poin FIFA minus 0,09.

Berdasarkan laporan Footy Ranking, kemenangan 5-1 atas Kamboja menghasilkan tambahan 1,44 poin, sedangkan kemenangan 3-0 atas Timor Leste memberikan tambahan 1,10 poin.

Dua hasil tersebut sempat membuat perolehan poin Timnas Indonesia bertambah 2,54 poin dari empat pertandingan fase grup.

Namun, kekalahan 0-3 dari Vietnam membuat Timnas Indonesia kehilangan 2,18 poin dan hasil imbang 1-1 melawan Singapura kembali mengurangi 0,45 poin.

Jika seluruh hasil dijumlahkan, Timnas Indonesia mengakhiri kiprah di fase grup Piala AFF 2026 dengan perubahan minus 0,09 poin.

Koleksi tersebut membuat skuad Garuda tetap berada di peringkat 118 dunia dengan 1.157,05 poin menurut data Footy Ranking per Sabtu, 8 Agustus 2026.