Erick Thohir Buka Suara! PSSI Evaluasi Timnas Indonesia Usai Gagal ke Semifinal Piala AFF 2026

JawaPos.com - PSSI memastikan evaluasi terhadap Timnas Indonesia setelah gagal menembus semifinal Piala AFF 2026 usai ditahan Singapura 1-1 di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8).

Timnas Indonesia hanya mengoleksi satu poin dari laga terakhir Grup A dan finis di luar dua besar, di bawah Vietnam dengan 10 poin serta Singapura dengan delapan poin.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan evaluasi menjadi langkah penting setelah perjalanan Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 berakhir lebih cepat.

Evaluasi dilakukan agar skuad Garuda bisa tampil lebih siap menghadapi rangkaian turnamen penting yang sudah menanti pada tahun ini hingga tahun depan.

"Kami akan melakukan evaluasi terhadap hasil di ASEAN Championship 2026 agar Timnas Indonesia lebih siap untuk menghadapi sejumlah turnamen penting ke depan," tulis Erick, Jumat (7/8).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal PSSI tidak ingin kegagalan di Piala AFF 2026 berlalu tanpa pembenahan untuk agenda berikutnya.

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Mengapa Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal? Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada pertandingan terakhir Grup A.

Hasil tersebut membuat Indonesia gagal mengamankan posisi dua besar, sementara Vietnam mengakhiri fase grup dengan 10 poin dan Singapura mengumpulkan delapan poin.