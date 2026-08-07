Patrick Cruz Resmi Bertahan di Kendal Tornado FC, Mesin Gol asal Brasil Siap Bawa Laskar Badai Pantu

JawaPos.com - Kendal Tornado FC memastikan salah satu pemain asing andalannya tetap bertahan untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027.

Penyerang asal Brasil, Patrick Cruz, resmi melanjutkan kiprahnya bersama Laskar Badai Pantura setelah tampil impresif sepanjang musim lalu.

Kepastian bertahannya Patrick menjadi kabar baik bagi Kendal Tornado FC yang tengah mempersiapkan skuad terbaik untuk menghadapi persaingan di Championship.

Pengalaman dan ketajaman sang striker diharapkan kembali menjadi kekuatan utama tim dalam mengejar target promosi ke Liga 1.

Manajer Kendal Tornado FC, Heri Sasongko, menyambut positif keputusan Patrick untuk tetap mengenakan seragam tim asal Kendal tersebut.

Menurutnya, keberadaan pemain berusia 33 tahun itu sangat penting karena telah memberikan kontribusi besar sejak bergabung pada awal musim 2025/2026.

"Patrick adalah top skor tim musim lalu. Kami tentu senang dia memutuskan bertahan dan berharap kontribusinya kembali membantu tim meraih hasil terbaik," ujar Heri, Jumat (7/8/2026).

Sepanjang musim lalu, Patrick Cruz tampil konsisten di lini depan. Ia sukses mencetak 15 gol dan menyumbang tujuh assist, menjadikannya pencetak gol terbanyak Kendal Tornado FC. Catatan tersebut juga membuatnya menjadi salah satu penyerang paling produktif di Championship.