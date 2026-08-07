Kendal Tornado FC Uji Coba Lawan PSS Sleman, Stefan Keeltjes Tak Kejar Hasil

Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes uji taktik dan fisik saat uji coba lawan PSS Sleman. (Istimewa)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC akan menghadapi tantangan penting dalam agenda pramusim saat bertandang ke markas PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (8/8) pukul 18.30 WIB.
Laga uji coba tersebut menjadi bagian dari rangkaian peluncuran tim Super Elang Jawa, sekaligus momentum bagi Kendal Tornado FC untuk mengukur perkembangan skuad setelah tiga pekan menjalani program latihan intensif.
Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes mengatakan, pertandingan melawan klub yang berlaga di Super League ini bukan sekadar uji coba biasa.
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"Laga ini kesempatan untuk melihat sejauh mana hasil latihan yang telah dijalani para pemain, terutama dari sisi karakter, kondisi fisik, hingga mental bertanding," papar Stefan Keeltjes.
Selama tiga pekan pertama masa persiapan, tim pelatih lebih memusatkan perhatian pada peningkatan kebugaran pemain dan pembentukan prinsip-prinsip dasar permainan.
Memasuki pekan keempat, materi latihan mulai bergeser ke aspek taktikal agar para pemain semakin memahami sistem yang ingin diterapkan.
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Stefan menilai menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi akan memberikan gambaran nyata mengenai kemampuan tim.
"Selain menguji organisasi permainan, pertandingan di Stadion Maguwoharjo ini juga menjadi ujian mental karena para pemain akan tampil di hadapan ribuan suporter," ujar Stefan Keeltjes.
Menurut dia, hal terpenting bukanlah hasil akhir pertandingan. Ia justru ingin melihat bagaimana para pemain menerapkan materi latihan yang telah diberikan selama beberapa pekan terakhir.
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